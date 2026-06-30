Prețul aurului continuă să scadă, iar luna iunie este pe cale să devină cea mai dificilă pentru metalul prețios din octombrie 2008, pe fondul schimbării sentimentului investitorilor și al perspectivelor privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed), potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

La începutul sesiunii de tranzacționare de marți, aurul spot era cotat la 3.975,04 dolari pe uncie, în scădere cu aproximativ 1% față de ziua precedentă.

De la începutul lunii, metalul prețios a pierdut 12,4% din valoare și se îndreaptă către a patra lună consecutivă de depreciere.

Scăderea aurului vine într-un context în care atenția investitorilor s-a mutat de la tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu către politica monetară a Statelor Unite. Conflictul dintre Iran și Israel a alimentat inițial creșterea prețurilor la energie, însă efectul secundar a fost amplificarea temerilor privind inflația și posibilitatea ca banca centrală americană să continue înăsprirea politicii monetare.

Contractele futures pe aur cu livrare în august au coborât cu 1,2%, până la 3.988,60 dolari pe uncie, în timp ce metalul prețios se îndreaptă și către primul declin trimestrial din 2024. Dacă tendința se menține până la finalul lunii, acesta va reprezenta și cel mai sever recul trimestrial din al doilea trimestru al anului 2013.

Aurul este considerat în mod tradițional un activ de refugiu în perioadele de incertitudine economică și geopolitică. Totuși, atunci când dobânzile cresc, investitorii tind să prefere activele care oferă randamente, precum obligațiunile guvernamentale sau depozitele bancare.

Edward Meir, analist în cadrul companiei Marex, explică faptul că actualul context economic favorizează această schimbare de strategie.

„Inflația ridicată, așteptările privind dobânzi mai mari și un dolar puternic depășesc în prezent toți ceilalți factori care, în mod normal, ar susține o creștere a prețului aurului”, a declarat analistul pentru Reuters.

Potrivit acestuia, chiar dacă aurul este folosit frecvent ca protecție împotriva inflației, avantajul său se diminuează atunci când costul banilor crește, deoarece metalul prețios nu generează dobândă sau venituri periodice.

Piețele financiare estimează în prezent că Fed ar putea opera trei majorări ale dobânzii în cursul acestui an. Datele CME FedWatch indică o probabilitate de aproximativ 64% pentru o nouă creștere a dobânzii de politică monetară în luna septembrie.

În această săptămână, atenția investitorilor se îndreaptă către publicarea raportului ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat și către datele oficiale privind piața muncii din Statele Unite (Nonfarm Payrolls). Aceste statistici sunt considerate esențiale pentru evaluarea următoarelor decizii ale băncii centrale americane.

Rezultate peste așteptări ar putea întări argumentele pentru menținerea unei politici monetare restrictive, ceea ce ar exercita presiuni suplimentare asupra aurului.

Un alt factor care afectează evoluția aurului este aprecierea dolarului american. Moneda SUA se îndreaptă către a doua lună consecutivă de creștere, iar acest lucru face ca aurul, tranzacționat în dolari, să devină mai scump pentru cumpărătorii care utilizează alte valute.

În același timp, prețul petrolului se află pe cale să înregistreze cea mai amplă scădere trimestrială din 2020. Investitorii urmăresc evoluția discuțiilor dintre Statele Unite și Iran, programate să aibă loc la Doha, deși autoritățile iraniene au declarat că, în prezent, nu există o întâlnire confirmată.

Christopher Wong, strateg pentru metale prețioase la OCBC, consideră că revenirea aurului depinde de modificarea mai multor factori macroeconomici.

Potrivit acestuia, metalul prețios ar avea nevoie de scăderea randamentelor reale ale obligațiunilor, de o depreciere a dolarului american sau de reducerea așteptărilor privind o politică monetară agresivă din partea Fed. În lipsa acestor elemente, orice revenire a prețului aurului ar putea fi limitată, iar cotațiile ar putea continua să evolueze sub maximele recente.

Scăderile nu se limitează la aur. Argintul spot s-a depreciat cu 1,6%, până la 57,35 dolari pe uncie. Platina a pierdut 0,5%, ajungând la 1.566,90 dolari pe uncie, în timp ce paladiul a urcat ușor, cu 0,5%, până la 1.219,55 dolari.

Cu toate acestea, toate cele trei metale sunt pe cale să încheie atât luna, cât și trimestrul pe minus, reflectând prudența investitorilor și impactul perspectivelor privind politica monetară americană asupra întregii piețe a metalelor prețioase.