Partidul Social Democrat (PSD) susține că legea promovată în Parlament privind menținerea și repornirea centralelor pe cărbune este justificată de situația de forță majoră în care se află România și reprezintă o măsură necesară pentru asigurarea securității energetice.

Într-un comunicat de presă, social-democrații afirmă că măsura este necesară în contextul actualei crize energetice.

„Legea pe care PSD a promovat-o în Parlament privind menținerea și repornirea centralelor pe cărbune are la bază situația de forță majoră în care se află România. Este soluția obligatorie la criza energetică profundă, care nu poate fi gestionată eficient de un guvern demis, cu atribuții limitate”, transmite PSD.

Social-democrații susțin că planul pentru situația de urgență energetică prezentat recent de premierul demis Ilie Bolojan confirmă necesitatea utilizării tuturor capacităților de producție disponibile.

„Necesitatea unor astfel de reglementări a fost confirmată chiar în planul pentru situația de urgență energetică, anunțat recent de premierul demis Ilie Bolojan, care prevede utilizarea tuturor capacităților de producție de energie, din toate sursele – deci inclusiv din cărbune, precum și repornirea grupurilor aflate în rezervă”, arată PSD.

Partidul îl acuză pe Ilie Bolojan de inconsecvență în ceea ce privește poziția față de aceste măsuri.

„Este incalificabilă duplicitatea prim-ministrului demis, care, în timp ce aplică soluțiile PSD, atacă PSD că ar pune în pericol bani europeni din cauza neîndeplinirii jalonului decarbonizării din PNRR”, susține PSD.

Formațiunea anunță că a solicitat, în Parlamentul European, activarea mecanismului european de urgență pentru securitatea energetică a României.

Potrivit PSD, acest mecanism ar permite adoptarea unor măsuri temporare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică.

„PSD a acționat în Parlamentul European și a solicitat Comisiei Europene activarea mecanismului de urgență pentru securitatea energetică a României, care să permită aplicarea unor soluții temporare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a cetățenilor și a economiei naționale”, transmite PSD.

Social-democrații consideră că premierul demis ar fi trebuit să susțină această poziție la Bruxelles.

„Prim-ministrul demis avea datoria să pledeze în fața Comisiei Europene că țara noastră este într-o situație de forță majoră, care impune reevaluarea unor termene convenite în PNRR. României nu i se poate cere să rămână în beznă pentru a accesa banii europeni”, mai afirmă PSD.

PSD afirmă că obligațiile asumate prin PNRR nu vizează doar închiderea centralelor pe cărbune, ci și construirea unor noi capacități de producție.

„Jalonul din PNRR privind decarbonizarea nu se referă doar la desființarea centralelor pe cărbune, ci și la înlocuirea lor cu alte capacități din surse regenerabile”, mai arată PSD.

Social-democrații susțin că problema actuală este lipsa investițiilor în noi capacități energetice.

„Problema de fond nu este menținerea centralelor pe cărbune, prin amendamentele PSD, ci faptul că Ministerul Energiei nu a pus nimic în locul lor, în cei 10 ani în care a fost condus de miniștri liberali”, au încheiat reprezentanții PSD.