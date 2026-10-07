Curentul, mai scump cu 22% în această toamnă. Analiză AEI

Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea ajunge, în medie, la aproximativ 1,67 lei/kWh, cu circa 22% peste nivelul de 1,30 lei/kWh, potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

Estimarea se bazează pe ofertele noi pentru contracte pe 12 luni emise în toamna anului 2026 și comparate cu ofertele similare din toamna lui 2025.

Potrivit AEI, principala presiune asupra prețurilor vine din reînnoirea achizițiilor angro de energie, în timp ce scumpirea energiei cumpărate de pe piața spot, riscurile comerciale și costurile de finanțare contribuie, la rândul lor, la majorarea prețului final.

Analiza este relevantă pentru consumatorii casnici deoarece reflectă nivelul ofertelor comerciale care se conturează pentru următoarele 12 luni.

Asociația Energia Inteligentă estimează, în scenariul central, o creștere de aproximativ 0,37 lei/kWh cu TVA față de o ofertă comparabilă din toamna anului trecut.

Raportat la prețul mediu actual de aproximativ 1,30 lei/kWh, această diferență ar duce prețul mediu al ofertelor noi la circa 1,67 lei/kWh, ceea ce înseamnă o creștere de 22%.

AEI precizează că estimarea nu pornește de la prețurile plafonate aplicate în prima parte a anului 2025, ci de la compararea ofertelor concurențiale din toamna lui 2025 cu ofertele pentru următoarele 12 luni, în aceeași zonă de distribuție.

Potrivit analizei, cea mai importantă componentă a creșterii este reprezentată de achizițiile de energie la termen, care contribuie cu aproximativ 0,157 lei/kWh, respectiv 43% din majorarea totală estimată.

O altă presiune importantă vine din energia cumpărată de pe piața spot. Această componentă contribuie cu aproximativ 0,091 lei/kWh, echivalentul a 25% din creșterea totală calculată de AEI.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, estimează că numai reînnoirea achizițiilor angro poate adăuga aproximativ 25 de bani/kWh la cost, în timp ce recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și costurile de finanțare ar mai adăuga aproximativ 6 bani/kWh.

„Apreciem că va exista o scumpire centrală de aproximativ 22% față de o ofertă comparabilă din toamna 2025. Cea mai mare contribuție vine din reînnoirea achizițiilor angro, aproximativ 25 bani/kWh în acest calcul. Recuperarea pierderilor, primele suplimentare de risc și finanțarea adaugă aproximativ 6 bani/kWh”, a declarat Dumitru Chisăliță, potrivit analizei AEI.

Datele operatorului pieței de energie electrică OPCOM indică, de asemenea, o creștere semnificativă a prețurilor de pe piața spot.

Potrivit AEI, media de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a crescut în august de la 409,45 lei/MWh în 2025 la 793,19 lei/MWh în 2026. În septembrie, media a urcat de la 506,05 lei/MWh la 917,36 lei/MWh.

Evoluția pieței spot reprezintă unul dintre factorii luați în calcul în stabilirea ofertelor comerciale, alături de prețurile contractelor la termen și de riscurile asociate achiziției și furnizării energiei.

Analiza AEI ține cont și de prima de risc pentru volatilitatea pieței angro, riscul de nelivrare și înlocuirea contractelor, riscul asociat profilului de consum și dezechilibrelor viitoare, riscul valutar și modificarea regulilor de piață.

AEI a construit trei scenarii privind evoluția ofertelor de energie electrică pentru consumatorii casnici.

În scenariul favorabil, caracterizat prin achiziții încă avantajoase și riscuri reduse, creșterea estimată este mai mică. Scenariul central presupune o reînnoire semnificativă a achizițiilor, iar scenariul tensionat ia în calcul o expunere mai mare la piață și costuri mai ridicate pentru protecția împotriva riscurilor.

În funcție de aceste ipoteze, creșterea prețurilor este estimată într-un interval de 16%-27%, scenariul central indicând o majorare de aproximativ 22%.

Un alt element care poate influența prețul final este reprezentat de tarifele de transport, distribuție și serviciile de sistem.

AEI atrage atenția că tarifele de rețea s-au modificat în 2026, însă impactul nu este identic pentru toți consumatorii, deoarece depinde de zona de distribuție. În analiza sa este utilizată o contribuție estimativă, care trebuie înlocuită cu tarifele exacte aferente fiecărei zone.

De exemplu, datele citate de AEI din oferta Electrica Furnizare indică o creștere a componentei de extragere din rețeaua de transport de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh.

Prin urmare, prețul efectiv plătit de un consumator poate varia în funcție de furnizor, oferta contractată, zona de distribuție și structura tarifară aplicabilă.

Estimarea de 1,67 lei/kWh reprezintă un nivel mediu al ofertelor noi, nu un preț unic aplicabil tuturor gospodăriilor. Diferențele dintre contracte și zonele de distribuție pot modifica prețul final.

AEI estimează că evoluția prețurilor angro, costurile de finanțare, riscurile asumate de furnizori și tarifele de rețea vor continua să aibă un rol important în formarea ofertelor pentru perioada următoare.