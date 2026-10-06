O nouă legătură de înaltă tensiune urmează să apropie și mai mult sistemele energetice ale Republicii Moldova și României. Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș, care va purta numele „Trump Liberty Line”, intră într-o nouă etapă după lansarea la Chișinău a grupului de lucru responsabil de coordonarea construcției. Statele Unite susțin proiectul cu o investiție de 130 de milioane de dolari.

Noua linie va avea o capacitate de 400 de kilovolți și se va întinde pe aproximativ 190 de kilometri. Cea mai mare parte a traseului va fi pe teritoriul României aproximativ 120 de kilometri. Alți 70 de kilometri vor traversa Republica Moldova.

Linia Strășeni–Gutinaș va conecta stația electrică Strășeni din Republica Moldova cu stația Gutinaș din România și va permite creșterea semnificativă a capacității de transfer al energiei dintre țara noastră și rețeaua europeană.

În Republica Moldova, traseul va traversa aproximativ 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hâncești.

Pentru realizarea proiectului sunt necesare și lucrări de modernizare la stația electrică Strășeni. Astfel încât aceasta să poată prelua noua linie de înaltă tensiune.

Autoritățile pregătesc în paralel procedurile necesare pentru construcție, inclusiv cele privind terenurile pe care va trece linia și evaluarea impactului asupra mediului.

La Chișinău a fost lansat grupul de lucru care va coordona realizarea proiectului. Din acesta fac parte reprezentanți ai Ministerului Energiei, Moldelectrica, Ambasadei SUA și ai companiei responsabile de proiectarea și construcția liniei.

Ambasada Statelor Unite la Chișinău consideră lansarea grupului de lucru un nou pas important pentru dezvoltarea interconectării energetice dintre Republica Moldova și România.

„Susținut de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului SUA. Acest proiect va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova, va extinde oportunitățile pentru companiile și tehnologiile americane în mai multe sectoare. De asemenea va aprofunda parteneriatul economic dintre SUA și Republica Moldova”, a transmis Ambasada SUA.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care l-a însoțit luni, 5 octombrie, pe prim-ministrul Vasile Tofan la Bruxelles, la cea de-a 10-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, a vorbit despre importanța infrastructurii energetice în procesul de integrare europeană.

Potrivit ministrului, pentru sectorul energetic, integrarea europeană înseamnă „liberalizare, concurență, infrastructură compatibilă cu sistemul continental și capacitatea de a participa la piața europeană de energie”.

Dorin Junghietu susține că Republica Moldova a făcut progrese în ultimii ani pe toate aceste direcții. Inclusiv prin liberalizarea piețelor de energie electrică și gaze naturale și apariția unor mecanisme mai competitive și mai transparente.

„Interconectările cu România sunt esențiale pentru integrarea Republicii Moldova în sistemul energetic continental. Pentru linia de 400 kV Vulcănești–Chișinău se lucrează contra cronometru. Asta pentru ca aceasta să fie dată în exploatare cât mai curând. Este un proiect strategic pentru sistemul energetic național. Finalizarea lui rămâne o prioritate imediată. În același timp, avansează proiectele de interconexiune Bălți–Suceava și Strășeni–Gutinaș”, a scris Junghietu pe rețelele sale de socializare.

Strășeni–Gutinaș ar urma să fie cea de-a treia interconectare electrică majoră dintre Republica Moldova și sistemul energetic european prin România.

Aceasta vine după proiectele Vulcănești–Chișinău și Bălți–Suceava și este parte din efortul autorităților de a reduce vulnerabilitatea sistemului energetic național și de a crește accesul la piața europeană.

Noua infrastructură ar urma să permită Republicii Moldova să transfere cantități mai mari de energie către și dinspre rețeaua continentală ENTSO-E. Ceea ce ar consolida securitatea energetică și ar oferi mai multe opțiuni de aprovizionare.