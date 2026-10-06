Kievul introduce restricții la electricitate. Teama autorităților înainte de iarnă

Kievul trece marți la întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, după atacuri rusești masive asupra unor instalații energetice din Ucraina. Măsurile încep la ora locală 15.00, aceeași oră în România, și vor rămâne în vigoare până la sfârșitul zilei, a anunțat operatorul ucrainean DTEK.

Decizia a fost luată la solicitarea companiei naționale ucrainene de electricitate Ukrenergo.

”Capitala trece la tăieri de curent de stabilizare programate”, a anunţat pe Telegram operatorul, care precizează că răspunde astfel unei cereri a companiei naţionale ucrainene de electricitate Ukrenergo.

Operatorul le-a cerut locuitorilor capitalei ucrainene să folosească energia electrică cu atenție, pentru a reduce presiunea asupra rețelei.

”Vă rugăm să folosiţi electricitatea în mod responsabil. Acest lucru va contribui la reducerea sarcinii în reţea şi la evitarea unor întreruperi de urgenţă”, anunţă pe site societatea.

Întreruperile programate încep marți la ora 15.00 și sunt prevăzute până la finalul zilei.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, la 24 februarie 2022, infrastructura energetică a țării a fost vizată în mod repetat de atacuri ale Moscovei.

Loviturile au obligat în mai multe rânduri operatorii ucraineni să introducă programe de întrerupere a alimentării cu energie electrică.

La sfârșitul lunii septembrie, atacurile masive asupra unor infrastructuri au dus din nou la introducerea unor întreruperi programate. Restricțiile respective au fost ridicate în ziua următoare.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat săptămâna trecută că orașul se află ”într-o situaţie dramatică”, pe fondul atacurilor rusești neîncetate.

Kliciko a acuzat Moscova că încearcă ”să prade” Kievul. Autoritățile ucrainene se tem acum de repetarea situației din iarna trecută, când Rusia a bombardat intens instalațiile energetice ale țării.

Atacurile au provocat atunci întreruperi ale alimentării cu electricitate și încălzire, lăsând numeroși ucraineni în frig și întuneric.