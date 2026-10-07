Se scumpește curentul. Cristian Bușoi a explicat cu cât ar putea crește prețul

Prețul electricității va crește semnificativ, însă datele disponibile în prezent nu indică o majorare de 50%, a declarat miercuri Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Oficialul a explicat că prelungirea opririi celor două reactoare de la Cernavodă și prețurile ridicate ale gazelor naturale la nivel european pun presiune asupra pieței de energie.

Cristian Bușoi a precizat însă că România nu se confruntă, în acest moment, cu un risc de lipsă a energiei electrice.

Potrivit lui Cristian Bușoi, închiderea prelungită a celor două reactoare de la Cernavodă afectează cantitățile de energie disponibile pentru furnizori și marii consumatori industriali.

„Trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri”, a declarat secretarul de stat, referindu-se la evoluția costurilor energiei electrice.

El a explicat că estimările privind impactul asupra prețurilor nu sunt încă finalizate, întrucât nu este clar cât timp vor rămâne oprite cele două reactoare.

„Prognozele pentru următoarele zece zile se arată foarte proaste. Este foarte clar pentru noi că, până la mijlocul lunii octombrie, nu vom redeschide cele două reactoare, așa cum speram în urmă cu câteva săptămâni”, a spus Bușoi.

Potrivit oficialului, autoritățile vor analiza și evoluția estimată pentru a doua jumătate a lunii octombrie.

Oprirea reactoarelor de la Cernavodă înseamnă că aproximativ 900 MW, care erau furnizați în baza unor contracte bilaterale între Nuclearelectrica și furnizori sau mari consumatori, trebuie înlocuiți prin achiziții de pe piețele de energie.

În timpul zilei, necesarul este acoperit prin cumpărări de pe Piața pentru Ziua Următoare, iar în perioadele de vârf sunt necesare importuri, în special din regiune și din Bulgaria.

„Acestea sunt prețuri sensibil mai mari, uneori chiar duble în orele de vârf, față de ce am fi avut dacă centrala de la Cernavodă ar fi funcționat”, a explicat Cristian Bușoi.

Întrebat dacă prețul electricității ar putea crește cu 50%, secretarul de stat a precizat că, în prezent, nu există date care să susțină o asemenea majorare.

„În acest moment nu avem date care să ducă la o creștere atât de mare, dar lucrurile sunt complicate la nivel european”, a declarat Bușoi.

Oficialul a precizat că evoluția prețurilor la energie a fost una dintre principalele teme de îngrijorare discutate la reuniunea miniștrilor Energiei de la Dublin, la care a participat săptămâna trecută.

„Nu a vorbit nimeni despre 50%, dar va fi o creștere semnificativă”, a mai spus Cristian Bușoi.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, oficialul a declarat că România nu riscă, în acest moment, să rămână fără electricitate.

Necesarul de import depinde în principal de producția de energie eoliană, iar cantitățile importate pot varia semnificativ în funcție de producția din surse regenerabile.

„Importul de sâmbătă a fost unul record, de 3.500 MW, aproape de capacitatea maximă de import a României, de 4.000 MW”, a declarat Bușoi.

Potrivit acestuia, scenariile privind securitatea energetică au fost analizate în cadrul Comandamentului Energetic.

„În primul rând, trebuie să fie clar că nu există risc de lipsă de electricitate în acest moment. Piața regională este stabilă, iar cele două centrale nucleare din regiune funcționează”, a precizat secretarul de stat.

Bușoi a adăugat că nu este anticipată, în scenariul actual, necesitatea unor limitări de consum pentru marii consumatori industriali.

Guvernul a adoptat o hotărâre pentru luna octombrie care stabilește un scenariu de rezervă și de ultimă instanță pentru situația energetică.

Cristian Bușoi a precizat însă că acesta nu este considerat scenariul cel mai probabil.

În funcție de producția eoliană, importurile de energie din orele de vârf se situează între aproximativ 1.200 MW și 3.500 MW, acesta din urmă fiind nivelul record înregistrat recent.

Oficialul a mai declarat că sunt în derulare investiții în sisteme de stocare în baterii și în noi capacități de producție a energiei.

ANRE și Transelectrica lucrează la accelerarea procedurilor de avizare și racordare pentru proiectele energetice, potrivit lui Bușoi.

În același timp, noua centrală de la Iernut ar urma să înceapă producția de energie în primul trimestru al anului viitor.

În cazul în care situația prețurilor la energie se va înrăutăți, consumatorii vulnerabili ar urma să fie principalii vizați de eventuale măsuri de sprijin.

În prezent, însă, nu există o discuție privind majorarea ajutorului de 50 de lei.

„Consumatorii vulnerabili sunt principala prioritate pentru eventuale măsuri de sprijin”, a declarat Cristian Bușoi, amintind de voucherele de 50 de lei acordate în trecut.

Secretarul de stat a precizat că, în cazul unei evoluții nefavorabile a prețurilor, viitorul Guvern sau Parlamentul ar putea decide acordarea unui sprijin suplimentar.

„În acest moment, nu există însă o asemenea discuție și, oricum, Guvernul interimar nu poate lua astfel de decizii”, a spus Bușoi.

Potrivit acestuia, o eventuală măsură de sprijin va depinde de decizia politică a viitorului Guvern și de resursele disponibile la buget.

„Orice ajutor pe care îl dăm, fie celor vulnerabili, fie marilor consumatori industriali, necesită o sursă bugetară”, a precizat secretarul de stat.

Cristian Bușoi a mai explicat că sprijinul pentru marii consumatori industriali este luat în calcul în contextul rolului acestora în economie, prin taxele și impozitele plătite și prin locurile de muncă asigurate.

„Dar toate acestea necesită o sursă bugetară pe care, astăzi, actualul buget nu o poate acomoda”, a mai declarat Cristian Bușoi.