Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, Planul de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice, document care include și mecanismul ce poate fi aplicat în situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului sistemului energetic.

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului de Pregătire pentru Riscuri în domeniul energiei electrice este primul punct înscris pe ordinea de zi a ședinței Executivului.

Documentul pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care consumul de energie trebuie redus în perioadele de vârf, dacă măsurile voluntare nu mai sunt suficiente.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți, după o serie de întâlniri cu principalii furnizori de energie, că Executivul va adopta hotărârea de guvern în zilele următoare.

„În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situaţiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf. Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcţie de specificul activităţii şi de posibilităţile Sistemului Energetic Naţional. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situaţia o va impune”, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, Guvernul a analizat și măsuri pentru asigurarea lichidității pe piața energiei, inclusiv plata sumelor restante din schema de compensare.

„Am analizat soluţii pentru asigurarea lichidităţii în piaţă, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum şi colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori. Totodată, am convenit cu Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacităţi de producţie să poată fi puse în funcţiune cât mai rapid”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul le-a mulțumit, de asemenea, cetățenilor și companiilor care au redus consumul de energie în ultimele zile, subliniind că aceste măsuri au contribuit la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic.

În contextul măsurilor de economisire, mai multe administrații locale, inclusiv Primăria Capitalei, au anunțat reducerea consumului de energie electrică la nivelul instituțiilor pe care le coordonează.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a transmis miercuri seară că Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță, în ciuda dificultăților generate de seceta severă.

„Nivelul actual de risc privind funcţionarea sigură a Sistemului Energetic Naţional şi continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe riscul unei avarii majore. Măsurile voluntare de consum responsabil şi-au demonstrat deja eficienţa în menţinerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional în ultimele zile şi rămân importante pentru susţinerea stabilităţii acestuia”, a transmis compania.

Potrivit Transelectrica, Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent consumul și producția de energie, schimburile transfrontaliere, rezervele operaționale și capacitățile de import, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie menținută în condiții de siguranță.