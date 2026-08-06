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Restricții privind consumul de apă într-un județ din România. Ce activități au fost interzise

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Restricții privind consumul de apă într-un județ din România. Ce activități au fost interziseApă. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din județul Neamț au adoptat noi măsuri pentru protejarea resurselor de apă, în contextul valului de căldură și al problemelor apărute în alimentarea cu apă în unele localități. Printre deciziile luate se numără interzicerea utilizării apei potabile pentru udarea gazonului, umplerea piscinelor sau spălarea curților și a autoturismelor. Măsurile au fost aprobate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Neamț.

Autoritățile au impus restricții privind consumul de apă

Potrivit Instituției Prefectului, decizia a fost luată din cauza temperaturilor foarte ridicate, a disconfortului termic accentuat și a dificultăților în alimentarea cu apă în zona Nord – Târgu Neamț.

Primarii și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au fost solicitați să analizeze zilnic situația alimentării cu apă și să adopte măsuri pentru protejarea resursei.

Printre acestea se numără informarea populației că apa din rețeaua publică trebuie utilizată exclusiv pentru consum casnic, uz menajer și adăparea animalelor.

Totodată, autoritățile locale vor interzice folosirea apei potabile pentru udarea gazonului, umplerea piscinelor și bazinelor de agrement, precum și pentru spălarea curților, trotuarelor și autoturismelor.

Distribuția apei va putea fi făcută după un program

În localitățile unde rezervele de apă nu permit alimentarea continuă, autoritățile vor putea introduce programe de distribuție pe intervale orare.

Cetățenii vor fi informați cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acestor programe.

De asemenea, vor fi constituite echipe mixte formate din reprezentanți ai primăriilor, Poliției Locale și operatorului de apă, care vor verifica eventualele consumuri abuzive și pierderile din rețelele interioare.

În paralel, va fi verificată starea tehnică și igienico-sanitară a fântânilor publice, cișmelelor și izvoarelor, pentru ca acestea să poată fi utilizate dacă situația o va impune.

Prefectul a făcut apel la responsabilitatea cetățenilor

Prefectura Neamț a anunțat că toate unitățile administrativ-teritoriale din județ vor primi instrucțiuni pentru aplicarea unitară a măsurilor.

„Fac un apel la responsabilitate și solidaritate către toți cetățenii județului Neamț. Trecem printr-o perioadă de caniculă extremă, iar apa potabilă trebuie utilizată cu prioritate pentru nevoile esențiale ale populației și pentru adăparea animalelor. Solicit autorităților locale maximă implicare în aplicarea acestor măsuri”, transmite prefectul județului Neamț.

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