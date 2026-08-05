Locuitorii comunei Apața, din județul Brașov, vor avea apă după un program impus de Compania de Apă Brașov, începând de joi, 6 august. Restricțiile vor fi aplicate până pe 21 august, după ce debitul izvoarelor care alimentează localitatea a scăzut, iar consumul de apă a crescut semnificativ.

Potrivit operatorului, măsura vizează doar comuna Apața, în timp ce în restul județului alimentarea cu apă nu este afectată.

Compania de Apă Brașov anunță că furnizarea apei va fi întreruptă zilnic între orele 10:00 și 16:00, precum și pe timpul nopții, în intervalul 22:00 – 06:00. Restricțiile vor fi aplicate în perioada 6–21 august.

Compania explică faptul că decizia a fost luată din cauza reducerii debitului izvoarelor de la Valea Bozom, care alimentează localitatea, dar și a consumului ridicat de apă.

„Cauzele principale ale restricţiilor sunt: scăderea debitului izvoarelor de la Valea Bozom şi consumul excesiv al populaţiei, care udă grădinile cu apa de la robinet, în loc să aleagă alte surse. În ideea de a preveni astfel de situaţii, Compania Apa are în pregătire investiţii în această localitate, care au în vedere mărirea debitelor de apă furnizată către clienţi”, se arată în comunicatul companiei.

Operatorul dă asigurări că restricțiile sunt limitate la comuna Apața și că, în restul județului, alimentarea cu apă se desfășoară în condiții normale.

Potrivit companiei, Lacul Târlung are un grad de umplere de 91%, iar Lacul Dopca este umplut în proporție de 75%. De asemenea, sistemul dispune de 44 de foraje subterane funcționale, care contribuie la alimentarea cu apă a localităților din aria de operare.

„Dorim să îi asigurăm pe toţi clienţii noştri că există apă suficientă în aria noastră de operare şi că furnizarea va fi asigurată în mod continuu, cu o apă tratată, bună şi sănătoasă”, transmite Compania de Apă Brașov.

În contextul temperaturilor ridicate anunțate pentru perioada următoare, operatorul recomandă populației să consume cel puțin 2,5 litri de apă pe zi și să utilizeze responsabil apa din rețeaua publică.