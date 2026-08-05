Criza apei lovește inima Europei. În timp ce fluviile majore ale continentului se apropie de cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, spațiul public este inundat de un val de dezinformare. În România, au apărut teorii absurde conform cărora lipsa apei din Dunăre ar fi cauzată de state precum Germania, Ungaria sau Franța, care ar „fura” această resursă hidrologică.

Datele științifice și măsurătorile oficiale demontează însă categoric acest mit: seceta hidrologică este un fenomen generalizat, iar țările din amonte se confruntă cu o criză de proporții similare sau chiar mai grave. Aceasta nu este o problemă izolată, ci una dintre cele mai extinse secete observate în Europa în ultimii ani.

Situația nu afectează doar granițele României, ci întregul continent. Conform datelor furnizate de programul european Copernicus, luna iulie 2026 a marcat un record negativ absolut, susține cercetătoarea hidrolog Monica Ioniță.

96% din sectoarele bazinului Dunării au fost afectate de o secetă hidrologică severă, înregistrând debite sub valorile normale.

Aproximativ 80% din cursurile de apă au experimentat fluxuri apropiate de minimele istorice pentru această perioadă a anului. Situația este la fel de critică în Germania, țară acuzată nefondat că ar reține apa.

Pe 2 august 2026, stația de măsurare de la Hofkirchen (pe Dunăre) a înregistrat un debit de doar 180 m³/s, mult sub pragul critic asociat debitelor foarte scăzute (Q95 = 299 m³/s).

Nici fluviul Rin nu a scăpat de efectele secetei. La Kaub, cea mai importantă stație de măsurare pentru navigația comercială germană, debitul a scăzut la doar 552 m³/s, plasându-se, de asemenea, sub pragul critic de siguranță.

Debitul unui râu nu este un simplu indicator abstract pentru hidrologi, ci un barometru vital pentru starea climei și a economiei.

Consecințele acestor minime istorice se resimt imediat în sectoare economice esențiale. Navele de marfă nu mai pot transporta încărcăturile obișnuite. Din cauza apelor scăzute, multe nave sunt forțate să opereze la o capacitate de doar 20-40% din potențialul lor normal, generând blocaje masive pe lanțurile de aprovizionare.

Centralele hidroelectrice generează considerabil mai puțină electricitate. Mai mult, centralele termice și nucleare care se bazează pe apa râurilor pentru sistemele de răcire sunt obligate să își reducă producția sau chiar să se închidă temporar pentru a preveni supraîncălzirea.

Sistemele de irigații și aprovizionarea cu apă sunt sub o presiune constantă, în timp ce ecosistemele acvatice suferă din cauza temperaturilor ridicate ale apei și a lipsei de oxigen.

Europa a mai navigat prin ape tulburi. Seceta severă din anul 2018 a demonstrat cât de vulnerabilă este economia continentului în fața lipsei de precipitații.

La acea vreme, nivelurile extrem de scăzute ale Rinului au perturbat grav transportul de mărfuri, ceea ce a dus la o reducere a creșterii economice a Germaniei cu aproximativ 0,2 - 0,4%. Această încetinire s-a tradus prin pierderi financiare de câteva miliarde de euro.

Adevărul este că nimeni nu „fură” apa Dunării. Bazinul hidrografic european suferă, în ansamblu, sub greutatea schimbărilor climatice și sub lipsa precipitațiilor.