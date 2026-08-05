Luna august este perioada ideală pentru pregătirea conservelor pentru iarnă, iar piețele din întreaga țară sunt pline de roșii românești, coapte și aromate. Este momentul în care gospodinele profită de prețurile bune și de gustul autentic al legumelor de sezon pentru a pregăti sosuri, bulion și zacuscă.

Unul dintre cele mai apreciate preparate este sosul de roșii pentru paste, care poate fi păstrat în borcane și folosit pe tot parcursul anului. Rețeta este simplă, nu necesită ingrediente complicate, iar rezultatul este un sos aromat, fără conservanți.

Pentru aproximativ 6-7 borcane de 400 ml aveți nevoie de următoarele ingrediente:

5 kg de roșii românești bine coapte;

2 cepe mari;

8-10 căței de usturoi;

100 ml ulei;

2 linguri de zahăr (opțional, dacă roșiile sunt mai acide);

2 lingurițe de sare;

1 linguriță de piper măcinat;

o legătură de busuioc proaspăt sau o lingură de busuioc uscat;

oregano, după gust.

Roșiile se spală bine și se crestează în formă de cruce la bază. Se opăresc timp de două minute în apă clocotită, apoi se mută imediat într-un vas cu apă rece. Coaja se va desprinde foarte ușor.

După ce au fost curățate, roșiile se taie în bucăți și se pasează cu un blender sau se trec prin mașina de roșii pentru a îndepărta semințele și cojile rămase.

Într-o oală încăpătoare se călesc ceapa tocată mărunt și usturoiul în ulei, la foc mic, până devin translucide.

Se adaugă pulpa de roșii, sarea, piperul, zahărul și condimentele. Sosul se fierbe la foc mic timp de aproximativ o oră și jumătate, amestecând din când în când, până când scade și capătă o consistență potrivită pentru paste.

La final se adaugă busuiocul tocat și se mai lasă pe foc încă cinci minute.

Borcanele și capacele se spală foarte bine și se sterilizează înainte de utilizare.

Sosul fierbinte se toarnă în borcane, lăsând aproximativ un centimetru până la margine. Capacele se înfiletează bine, iar borcanele se întorc cu capacul în jos pentru 10-15 minute.

Pentru o păstrare îndelungată, borcanele pot fi sterilizate suplimentar într-o oală cu apă timp de aproximativ 30 de minute, după care se lasă să se răcească lent, acoperite cu o pătură.

După deschidere, sosul este ideal pentru paste, pizza, lasagna, tocănițe sau alte preparate pe bază de roșii. Păstrat într-un loc răcoros și ferit de lumină, își poate menține calitatea timp de mai multe luni, oferind gustul roșiilor românești chiar și în sezonul rece.