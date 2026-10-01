Pasta de ardei este una dintre cele mai practice conserve pe care le poți pregăti toamna, când piețele sunt pline de legume proaspete. Aceasta poate fi folosită la ciorbe, tocănițe, sosuri, supe sau mâncăruri cu carne, oferind preparatelor culoare și aromă. Se face ușor, din câteva ingrediente și poate fi păstrată în borcane pentru a fi folosită pe tot parcursul iernii.

Cantități pentru aproximativ 5-6 borcane de 200 ml

2 kg de ardei roșii, kapia sau gogoșari

300 g de ceapă

100 ml de ulei de floarea-soarelui

2 linguri de sare neiodată pentru murături

1 lingură de zahăr, opțional

3-4 căței de usturoi, opțional

2 linguri de oțet de 9%

1 linguriță de boia dulce, opțional

1. Pregătirea ardeilor

Spală bine ardeii sub jet de apă rece și lasă-i să se scurgă. Îndepărtează cotoarele, semințele și nervurile albe, apoi taie ardeii în bucăți potrivite. Dacă folosești gogoșari, alege exemplare bine coapte, cărnoase și fără pete.

2. Tocarea legumelor

Curăță ceapa și taie-o în bucăți mici. Pune ardeii și ceapa într-un blender sau trece-le prin mașina de tocat, până când obții o compoziție fină sau ușor granulată, în funcție de textura dorită.

3. Fierberea pastei de ardei

Într-o cratiță încăpătoare, cu fundul gros, încălzește uleiul și adaugă ceapa. Călește-o la foc mic, timp de câteva minute, până când devine sticloasă, fără să se rumenească.

Adaugă ardeii tocați și amestecă bine. Pune sarea, zahărul, dacă dorești un gust mai dulce, și boiaua dulce. Lasă compoziția să fiarbă la foc mic, amestecând periodic, pentru a evita lipirea de fundul vasului.

Fierberea durează aproximativ 60-90 de minute, în funcție de cât de zemoși sunt ardeii. Pasta trebuie să scadă și să capete o consistență groasă, fără exces de lichid.

4. Adăugarea usturoiului și a oțetului

Cu aproximativ 10 minute înainte de finalul fierberii, poți adăuga usturoiul zdrobit și oțetul. Amestecă bine și lasă compoziția să mai fiarbă la foc mic.

Gustă pasta și ajustează cantitatea de sare, dacă este necesar. La final, aceasta trebuie să fie omogenă, aromată și suficient de consistentă pentru a putea fi adăugată cu ușurință în mâncăruri.

5. Pregătirea borcanelor

Spală bine borcanele și capacele, apoi sterilizează-le. Toarnă pasta fierbinte în borcanele calde, lăsând puțin spațiu liber până la margine. Închide imediat cu capace curate, potrivite și nedeteriorate.

Important: Pentru păstrarea în siguranță la temperatura camerei, simpla fierbere a pastei și umplerea borcanelor fierbinți nu sunt suficiente. Deoarece rețeta nu are o aciditate verificată, borcanele trebuie păstrate la frigider sau congelate. Pentru depozitarea în cămară, este necesară o rețetă testată pentru conservare și o metodă de procesare adecvată.

Pasta de ardei poate fi adăugată în numeroase preparate, fără să mai fie nevoie să cureți și să toci legume de fiecare dată. O poți folosi la ciorbe de legume, tocănițe de cartofi, mâncăruri de fasole, sosuri pentru paste sau preparate cu pui și porc.

O lingură sau două sunt suficiente pentru a oferi mâncărurilor o aromă intensă și o culoare plăcută. Dacă preferi un gust mai bogat, poți coace ardeii înainte de a-i toca, însă va trebui să îndepărtezi coaja arsă.

Pasta poate fi porționată și congelată în recipiente mici, astfel încât să folosești doar cantitatea necesară pentru fiecare preparat, fără să dezgheți întreaga cantitate.