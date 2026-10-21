Justitie

Cristina Trăilă, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aduc

Cristina Trăilă, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aducIlie Bolojan și Cristina Trăilă. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan și Cristina Trăilă
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Din cuprinsul articolului

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului României, a fost trimisă în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind acuzată de complicitate la folosirea influenței pentru obținerea unor foloase necuvenite. Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București de procurorii DNA Iași, iar primul termen de judecată este programat pentru 28 octombrie, potrivit unor surse judiciare citate de Gândul.

Curtea de Apel București va judeca dosarul

Cauza a ajuns la Curtea de Apel București deoarece Cristina Trăilă are și calitatea de avocat, instanțele de apel fiind competente să judece anumite dosare în care sunt implicați membri ai acestei profesii.

Dosarul are legătură cu presupuse demersuri pentru influențarea conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în vederea schimbării din funcție a directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.

În aceeași cauză, premierul Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, pe 2 octombrie. Audierea a vizat întâlnirea pe care șeful Guvernului a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos.

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„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numărul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis atunci purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

DNA

DNA. Sursa foto: Facebook

Ce acuzații îi aduc procurorii DNA Cristinei Trăilă

Potrivit anchetatorilor, presupusele fapte ar fi avut loc în perioada 3-4 noiembrie 2025. Procurorii susțin că, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă l-ar fi sprijinit pe Mihai Barbu în demersurile sale de exercitare a influenței asupra președintelui ANSVSA.

Obiectivul urmărit ar fi fost înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri Fănel Bogos.

Anchetatorii susțin că schimbarea ar fi urmărit obținerea unor avantaje pentru omul de afaceri și pentru societatea pe care acesta o deține. Printre beneficiile avute în vedere s-ar fi numărat aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și reducerea sau oprirea controalelor sanitar-veterinare la fermele companiei.

Ce spun procurorii DNA

DNA a anunțat anterior că a dispus continuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă, în calitate de suspectă, pentru infracțiunea de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii, pentru sine sau pentru altcineva, de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În comunicatul din 25 august, procurorii au menționat că suspectei i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate împotriva sa, potrivit prevederilor legale.

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