Salariații din mediul privat ar putea primi mai mulți bani pentru orele lucrate peste program, dacă o propunere legislativă depusă la Senat va fi adoptată. Inițiativa, susținută de mai mulți parlamentari PNL, prevede eliminarea impozitului pe venit și a contribuției la sănătate (CASS) pentru cel mult 32 de ore suplimentare efectuate lunar. Facilitatea ar urma să fie acordată doar angajaților cu contracte de muncă cu normă întreagă, remunerați din fonduri private, potrivit Avocatnet.ro.

Propunerea legislativă urmărește modificarea Codului fiscal, astfel încât veniturile obținute pentru primele 32 de ore suplimentare lucrate într-o lună să nu mai fie supuse impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Inițiatorii consideră că o asemenea măsură ar putea încuraja angajații și angajatorii să declare toate orele lucrate peste program. Parlamentarii susțin că, în prezent, o parte dintre acestea nu sunt evidențiate și raportate corespunzător, inclusiv din dorința de a evita plata integrală a taxelor aferente veniturilor suplimentare.

Prin introducerea facilității fiscale, inițiatorii urmăresc să crească numărul orelor suplimentare declarate legal și să facă munca peste program mai avantajoasă pentru salariați.

În prezent, veniturile obținute din orele suplimentare sunt taxate la fel ca restul veniturilor salariale. Dacă proiectul va fi adoptat, angajații care îndeplinesc condițiile nu vor mai achita impozitul pe venit, de 10%, și CASS, tot de 10%, pentru sumele aferente celor 32 de ore suplimentare eligibile.

Contribuția de asigurări sociale (CAS), în valoare de 25%, va fi reținută în continuare. Prin urmare, scutirea nu va elimina toate taxele aplicate veniturilor obținute pentru munca peste program.

Efectul asupra salariului net ar fi unul direct: angajații ar încasa mai mulți bani pentru orele suplimentare, deoarece două dintre obligațiile fiscale nu ar mai fi reținute pentru intervalul eligibil.

Facilitatea ar avea însă o limită de 32 de ore pe lună. Chiar dacă un salariat ar lucra peste acest număr, scutirea s-ar aplica doar pentru orele prevăzute de proiect.

Propunerea legislativă stabilește condiții clare pentru acordarea facilității. Prima dintre acestea se referă la tipul contractului individual de muncă: doar angajații cu normă întreagă ar putea beneficia de scutirea de impozit și CASS.

O altă condiție vizează sursa banilor din care sunt plătite salariile. Măsura ar fi destinată exclusiv persoanelor remunerate din fonduri private. Astfel, salariații ale căror venituri sunt suportate integral sau parțial din fonduri publice ar fi excluși de la această facilitate.

Acordarea scutirii trebuie raportată și la regulile privind timpul de muncă. Potrivit Codului muncii, durata maximă a timpului de lucru este, în mod obișnuit, de 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Există și situații în care această limită poate fi depășită, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Proiectul legislativ include și estimări privind impactul facilității asupra veniturilor fiscalizate. Aceste calcule nu pot fi însă verificate în această etapă.

Potrivit calendarului propus, noile reguli fiscale ar urma să intre în vigoare începând cu anul următor celui în care legea va fi publicată în Monitorul Oficial. Până atunci, inițiativa trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptată pentru a putea produce efecte.