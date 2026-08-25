Cristina Trăilă, secretar general al Guvernului, este audiată marți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în calitate de suspect, potrivit unor surse citate de MEDIAFAX.

Conform informațiilor apărute în cursul zilei de 25 august, Trăilă este vizată într-un dosar care îl privește pe omul de afaceri Fănel Bogos.

Este pentru prima dată când apar informații potrivit cărora actualul secretar general al Guvernului ar avea calitatea procesuală de suspect în această cauză.

Potrivit surselor, Cristina Trăilă este audiată în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cercetat într-o cauză instrumentată de DNA.

Aceleași surse susțin că Trăilă este suspectată în legătură cu o presupusă faptă de complicitate la o infracțiune prevăzută de articolul 13 din Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Până la acest moment, informațiile privind acuzațiile concrete și faptele imputate nu au fost prezentate oficial într-un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.

Fănel Bogos, om de afaceri din Vaslui și proprietar al unor afaceri din domeniul avicol, este vizat într-un dosar DNA care a avut în centru presupuse demersuri pentru influențarea unor decizii ale autorităților.

În dosar au fost investigate informații referitoare la presiuni exercitate pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui, în contextul unor probleme apărute la fermele administrate de omul de afaceri.

Potrivit informațiilor publicate anterior despre această anchetă, cazul a fost instrumentat inițial la DNA Iași. Dosarul a generat audieri și cercetări care au vizat mai multe persoane.

Cristina Trăilă a fost deputat din partea PNL înainte de a ajunge în administrația centrală.

Ea a fost numită în aprilie 2025 în funcția de secretar general al Guvernului, poziție cu rang de ministru. Funcția pe care o ocupă este una importantă în aparatul executiv, secretarul general al Guvernului având atribuții în coordonarea și funcționarea administrativă a instituției.

Audierea sa la DNA are astfel relevanță publică și politică, având în vedere poziția pe care o deține în prezent în cadrul Guvernului.

Potrivit procedurii penale, calitatea de suspect înseamnă că o persoană este cercetată în cadrul unei anchete și că procurorii au suspiciuni rezonabile cu privire la implicarea acesteia într-o faptă prevăzută de legea penală.

Această calitate procesuală nu reprezintă o condamnare și nu stabilește vinovăția unei persoane. Eventualele acuzații urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare, iar orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

La ora publicării informațiilor, DNA nu prezentase public detalii complete despre acuzațiile care o vizează pe Cristina Trăilă și nici despre faptele concrete cercetate în cazul acesteia.

Evoluția audierilor și eventualele precizări ale procurorilor sau ale reprezentanților Guvernului vor putea clarifica amploarea dosarului și poziția oficială a secretarului general al Guvernului.