Uitasem de acest fenomen al sfârșitului anilor de comunism până când am văzut astăzi, în zori, câteva știri și o postare a ziaristului Vitalie Cojocari. Fenomenul s-a numit Anatol Kașpirovski și, în zonele în care se prindea, cu antene improvizate, televiziunea din Moldova Sovietică, s-a întins și în România care trăia atunci sub imperiul ultimelor – și cele mai urâte – zile ale socialismului.

Pe scurt. În timp ce la noi televiziunea se redusese la 2 ore de omagii grețoase, pe mai toate blocurile au apărut antene care prindeau sârbii, bulgarii sau moldovenii, în funcție de zona în care te aflai.

Pe posturile sovietice și-a făcut apariția, în 1989, un program cum nu se mai văzuse în Blocul Estic, un individ singur în studio, care se uita fix și ciudat în ”ochii” a milioane de telespectatori și pretindea că hipnotizează și vindecă de la distanță!

Pe 3 noiembrie, după zeci de ani de când a recunoscut că totul a fost un marketing de Perstroika, acel bizar personaj a murit, la Moscova, unde revenise după un timp de stat în America.

Iată știrile care mi-au amintit de ultima mare sminteală din anii comunismului:

(material apărut în 4 octombrie pe unimedia.info)

Psihoterapeutul și hipnotizatorul sovietic Anatoli Kașpirovski a murit la vârsta de 87 de ani, în dimineața zilei de 3 octombrie 2026. Informația a fost confirmată inițial de directorul său, Serghei Rudîh, și de personalități media.

„Anatoli Mihailovici Kașpirovski s-a stins din viață”, a scris prezentatorul de televiziune Andrei Malahov, pe canalul său de Telegram.

Decesul a survenit în jurul orei 06:45. În cursul nopții, acestuia i-a scăzut brusc tensiunea arterială la domiciliu și a fost transportat de urgență la spital în Moscova, unde inima i s-a oprit.

Anterior, surse media menționau că acesta fusese tratat și pentru o afecțiune oncologică.

Născut în Ucraina, el a devenit extrem de faimos la sfârșitul anilor 1980 în întreaga Uniune Sovietică (prin ecourile acelei epoci) datorită ședințelor sale de hipnoperapie în masă transmise la televizor, prin care susținea că poate vindeca diverse boli de la distanță.

Anatoli Kașpirovski s-a născut pe 11 august 1939 în satul Stavnița din RSS Ucraineană. Tatăl său a fost militar, iar mama sa se ocupa de gospodărie. O perioadă a locuit în Kazahstan. În 1962, a absolvit Institutul de Medicină din Vinița.

După facultate, a lucrat în cadrul complexului de cultură fizică medicală al Spitalului Căilor Ferate din Vinița și la spitalul psihiatric local, unde a petrecut 25 de ani. A studiat hipnoza și psihosomatica. Potrivit declarațiilor sale, din 1964 a călătorit prin URSS cu prelegeri ale societății „Znanie” (Cunoașterea), demonstrând experimente psihologice.

După cum povestea Kașpirovski, cel care l-a ajutat să ajungă la televiziune a fost Vladislav Listiev, care a asistat la una dintre reprezentațiile sale din Moscova și i-a propus să își arate experimentele în direct. Listiev l-a prezentat pe Kașpirovski redactorului emisiunii „Vzglyad” (Privirea), Vadim Belozerov, iar în scurt timp au fost organizate primele filmări la Ostankino.

Începând cu 8 octombrie 1989, pe Primul Program al Televiziunii Centrale au început să fie difuzate „Ședințele de sănătate ale medicului psihoterapeut Anatoli Kașpirovski”. În total au fost difuzate șase emisiuni — duminica, o dată la două săptămâni. Kașpirovski își numea aparițiile „influență psihoterapeutică” și susținea că acestea au un efect curativ.

În anii 1993–1995, Kașpirovski a fost deputat în Duma de Stat a Rusiei. În 1991, el a ținut un discurs la sediul ONU, unde a propus utilizarea metodologiei sale pentru combaterea SIDA și a efectelor radiațiilor.

În anul 2020, Kașpirovski a inițiat un vlog pe YouTube. Primele episoade au fost dedicate temei COVID-19. În special, el susținea îndemnurile la autoizolare în timpul pandemiei și la o alimentație corectă, dar în același timp vorbea despre modul în care își orientează activitatea spre „modificări ale țesuturilor corporale” și ghidează „organismul către o forță supremă”, pentru ca acesta „să devină mai rezistent”. Kașpirovski declara că s-a retras de mult timp din practica hipnozei și a început să se ocupe de „corectarea țesutului viu”. Concret, el susținea că ar fi capabil să scape oamenii de cicatricile de pe inimă.

În octombrie 2024, Academia de Științe a Rusiei a catalogat metodele lui Kașpirovski drept „o fantezie absolută” și pseudoștiință. „În mod cert — acest lucru nu poate fi privit altfel decât ca o pseudoștiință absolută. Aici nu pot exista două opinii”, au declarat reprezentanții Academiei de Științe a Rusiei.

(postare pe Facebook a jurnalistului Vitalie Cojocari)

Anatol era un bărbat nu foarte înalt, dar solid. Făcuse sport de contact, avea și studii medicale. O vreme lucrase într-un spital de psihiatrie. Așa a învățat foarte multe despre mintea umană. Știa bine cât de fragilă este, cum poate fi manipulată mai ales când omul are o durere mare sufletească.

Prin anii 1960 a lăsat orice muncă la spital și a început să călătorească prin Uniunea Sovietică. Aduna oamenii și le ținea... prelegeri. Acum li se zice seminarii ori cursuri.

A devenit în scurt timp foarte cunoscut. A lansat chiar un adevărat fenomen în fosta URSS.

Probabil că în lipsă de alte distracții, cetățenii sovietici veneau buluc la asemenea chestii. Veneau ca la circ. Oamenii erau hipnotizați în masă, apoi erau puși să facă tot felul de chestii - să latre, să danseze.

Erau mai mulți hipnotizatori din aceștia, dar cel mai tare era Anatol. Efectiv umplea stadioane.

La una dintre aparițiile sale la Moscova, în sală se afla un tip cu ochelari. Stătea picior peste picior și se uita la spectacol. Dar nu se uita ca un om obișnuit. Se uita analitic, fascinat de ceea ce vede.

Acest om se numea Vladislav Listiev.

Listiev a ținut să-l cunoască pe Anatol. Întâlnirea i-a schimbat viața mai mult decât au făcut-o orele de muncă din spitalul de psihiatrie. Întâlnirea asta și-a pus amprenta pe istoria modernă a Rusiei.

Fără să-l hipnotizeze, ceea ce i-a spus Listiev l-a făcut pe Anatol să intre în transă.

„Anatol, ce ai zice dacă ți-aș propune să vii la televiziune și să-ți faci spectacolele tale în direct, în fața a milioane de oameni?”, l-a întrebat Listiev.

Vrei, calule, ovăz? „Sigur că da”, a fost răspunsul.

Așa a început cariera „vindecătorului” la Ostankino. Pentru cine nu știe, Ostankino e clădirea unde se află televiziunea de stat din Rusia.

Listiev era un vizionar al televiziunii ruse. Uniunea Sovietică era pe atunci în picaj absolut. Un stat întreg se destrăma, iar o nouă lume se năștea. Simțea că în asemenea situații, când totul în jur se schimbă, oamenii au nevoie de tot felul de indivizi providențiali, iar el avea de gând să îl ofere publicului.

Listiev ajunsese șeful televiziunii ruse și era un mare fan al televiziunii americane. Călătorise în America, văzuse suficienți ciudați la televizor și se inspirase de acolo.

În plus, simțea cum vine capitalismul, simțea că are nevoie de ceva nou, proaspăt la televiziunea de stat.

Sau mai simplu, Kașpirovski. Așa cum a și intrat în istorie.

Listiev credea că va fi o emisiune de succes. Adevărul e că nu a avut dreptate. Ceea ce a urmat a depășit orice așteptare. A fost un fenomen.

După zeci de ani de televiziune comunistă monotonă, să vezi așa ceva în direct era pur și simplu șocant!

Apariția lui Kașpirovski la televizor golea străzile. Oamenii erau fermecați de ce făcea. La propriu.

Trei lucruri definesc Uniunea Sovietică din acei ani: Glasnosti, Perestroika și... Kașpirovski. Așa ceva lumea vedea pentru prima dată pe micile lor ecrane. Chiar dacă unii auziseră de individ. Puterea televiziunii l-a ridicat la rang de Guru.

1988 a fost anul când prima dată URSS, stat ajuns în putrefacție avansată, l-a cunoscut pe Kașpirovski.

Guru se născuse în Ucraina sovietică și, în prima emisiune s-a făcut o legătură televizată între Moscova și Kiev.

Hipnotizatorul de la Moscova i-a anunțat pe toți că e într-o legătura mentală cu o pacientă. Femeia se afla într-o operație la Institutului de Cercetare Științifică din Kiev. El asigura că datorită capacităților sale deosebite, operația se face fără anestezie, iar pacienta nu va simți nimic pentru că o va ajuta el.

Nu știu cât de mult a fost implicat Listiev în asta, în acest spectacol grotesc. Ulterior chirurgii au recunoscut că i-au administrat totuși femeii o doză mică de analgezice.

Pacienta a fost găsită ani mai târziu de jurnaliști și a recunoscut că o durea îngrozitor, dar a tăcut mâlc pentru că erau camere de filmat în jur.

În acel moment însă milioane de oameni au crezut în abilitățile miraculoase ale lui Kașpirovski.

Așa au început ședințele televizate ale lui Guru. Vorbea cu voce molcomă, așezată. Avea prime-time-ul asigurat, iar ratingurile erau la cer.

Era o bizarerie greu de descris. Oamenii care apăreau în show-ul lui intrau în transă și „făceau mișcări în somn”. Kașpirovski îi chema la el, iar ei dansau și se prăbușeau pe jos la o simplă atingere a sa. Presa vremii vuia despre abilitățile extrasenzoriale ale lui Guru.

Kașpirovski avea pe atunci 50 de ani. Și-a păstrat pentru toată viața imaginea televizată. Un păr negru, tăiat scurt. Zici că era Spock, vulcanianul din Star Trek.

Avea și privirea „de sub sprâncene”, vocea joasă, monotonă. Susținea că a vindecat 10 milioane de oameni.

Oamenii stăteau pur și simplu lipiți de televizor. Unii puneau apă în fața ecranului și o beau mai târziu ca să se facă bine. Considerau că apa are ceva vibrații bune.

În una din zile, Vlad Listiev a fost împușcat. Nu știu motivul. Mă rog, așa se întâmplă în Rusia. Oamenii dispar ori sunt împușcați din diferite motive pe care nu le mai aflăm.

Între timp, Kașpirovskii nu mai apărea de ceva vreme la televizor.

Ce credeți că a făcut? Corect, s-a lansat în politică. Căci unde ar putea ajunge un Guru cu atâta priză la public? El devenise deputat.

În 1995 a intrat din nou în atenția publicului. Foarte bazat pe abilitățile sale de hipnotizator s-a dus la niște teroriști ceceni să-i convingă să elibereze toți ostaticii luați într-un spital.

Liderul terorist, nici gând.

A fost sunat de director FSB. L-a avertizat că dacă nu pleacă din spital... nu-l ajută nici hipnoza, nici marketingul. Clădirea urma să fie luată cu asalt.

Kașpirovski a părăsit spitalul, a reușit să ia cu el doar câțiva ostatici.

FSB-ul a luat cu asalt clădirea, dar în loc să elibereze din ostatici, i-a omorât. Apoi au urmat negocieri. De data asta fără hipnoză. Cecenul Basaev a fost lăsat să se întoarcă acasă. A fost vânat mai târziu și omorât.

Asta a pus cruce pe bruma de încredere pe care publicul o mai avea în Guru. Omul a decis să plece în SUA, dar acolo nu a mai uimit pe nimeni.

Mult mai târziu, în 2024, într-un interviu, a admis că totul ce făcuse la televizor era marketing și divertisment.

În ultimii ani din viață, Kașpirovski era doar un vis urât legat de tranziția de la comunism la capitalism, cu toate ciudățeniile și greșelile pe care le făcuseră.

La 86 de ani a devenit din nou tată. Se căsătorise cu o soție musulmană cu 33 de ani mai tânără.

Ieri a murit. Kașpirovski avea 87 de ani, era bolnav și bătrân. Agenția oficială TASS spune că a avut ceva probleme la inimă.

Era un fost Guru care la final de viață nu s-a mai putut salva nici măcar pe sine.

Aceasta este povestea măririi și decăderii unui Guru rusesc!

Eu v-am spus-o, iar părerile, ca de obicei, vă aparțin!