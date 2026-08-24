Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi pretins sume de zeci de mii de euro de la mai multe persoane, susținând că poate interveni pe lângă un procuror și polițiști din Direcția Națională Anticorupție pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale. Procurorii DNA îl anchetează pentru două infracțiuni de trafic de influență și instigare la trafic de influență. Totodată, anchetatorii susțin că bărbatul a mai fost condamnat pentru fapte similare în alte trei cauze penale.

Tribunalul București a admis propunerea procurorilor DNA și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Acesta nu are o calitate specială și este cercetat pentru fapte de trafic de influență și instigare la trafic de influență.

Potrivit anchetatorilor, una dintre faptele investigate ar fi avut loc în noiembrie 2024, când bărbatul ar fi cerut de la două persoane suma de 40.000 de euro. Din bani, el ar fi primit efectiv 28.000 de euro, după ce le-ar fi spus celor doi că are influență asupra unui procuror și a unor polițiști din DNA.

„În luna noiembrie 2024, inculpatul Ş.V.A. ar fi pretins de la două persoane suma de 40.000 de euro, din care ar fi primit efectiv 28.000 de euro, susţinând că are influenţă asupra unui procuror şi a unor poliţişti din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi că îi va determina să soluţioneze favorabil un dosar penal”, au afirmat procurorii.

Anchetatorii susțin că, în mai 2026, bărbatul ar fi determinat și sprijinit o altă persoană să îi ceară unui primar 40.000 de euro. Potrivit acuzațiilor, banii ar fi fost destinați procurorului care instrumenta dosarul, pentru ca acesta să nu își îndeplinească anumite atribuții de serviciu.

Pentru presupusa intervenție, bărbatul ar fi primit 6.000 de euro, potrivit procurorilor DNA.

Ancheta vizează astfel mai multe episoade în care bărbatul ar fi susținut că poate influența persoane din DNA și că poate obține soluții favorabile în dosare penale.

Într-o altă situație, anchetatorii susțin că bărbatul ar fi solicitat unei persoane 25.000 de euro, în două tranșe. El ar fi susținut că are influență asupra unui procuror și a unui comisar din DNA și că poate determina efectuarea unor demersuri legate de presupuse fapte comise de funcționari ai unei primării din județul Buzău.

„Într-o altă împrejurare, inculpatul ar fi pretins de la una dintre persoanele menţionate anterior suma de 25.000 de euro, în două tranşe, susţinând că are influenţă asupra unui procuror şi a unui comisar din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi că îi va determina pe aceştia să efectueze demersuri în legătură cu presupusele fapte săvârşite de funcţionari din cadrul unei primării de pe raza judeţului Buzău, precum şi să dispună o soluţie favorabilă în cauză”, a mai transmis DNA.

Potrivit anchetatorilor, pe 21 august, bărbatul ar fi primit 10.000 de euro de la una dintre persoanele implicate în aceste situații. Suma ar fi reprezentat prima tranșă din cei 25.000 de euro solicitați.

Momentul în care banii au fost remiși a fost organizat sub forma unui flagrant, iar bărbatul a fost prins de anchetatori.

Procurorii DNA susțin că acesta nu se află la prima faptă de acest fel. Bărbatul ar mai fi fost condamnat pentru infracțiuni similare în alte trei cauze penale instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.