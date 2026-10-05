Portugalia a învins Norvegia și merge în sferturile Ligii Națiunilor

Echipa națională din Portugalia a învins, duminică seara, pe teren propriu, reprezentativa din Norvegia, cu scorul de 2-1, în etapa a patra din Liga Națiunilor. Victoria le-a asigurat lusitanilor calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Partida disputată la Porto, pe Estadio do Dragao, a început favorabil pentru oaspeți. Norvegia a deschis scorul în minutul 36, când Kristoffer Ajer a înscris cu un șut spectaculos din voleu.

Avantajul nordicilor a durat însă doar două minute. Joao Cancelo a restabilit egalitatea în minutul 38, iar cele două echipe au intrat la pauză la egalitate.

În repriza secundă, Norvegia nu a mai reușit să creeze ocazii importante. Mai mult, selecționata nordică l-a pierdut în minutul 67 pe Erling Haaland, care a fost nevoit să părăsească terenul după ce s-a accidentat.

Portugalia a preluat conducerea în minutul 78. Goncalo Ramos a înscris și a dus scorul la 2-1 pentru gazde. Situația s-a complicat pentru portughezi în minutul 86, când Francisco Conceicao a primit două cartonașe galbene în doar câteva zeci de secunde și a fost eliminat.

Chiar și în inferioritate numerică, Portugalia a reușit să își păstreze avantajul până la final și a obținut cea de-a patra victorie consecutivă din grupă.

Portugalia conduce clasamentul grupei cu 12 puncte după patru etape și este calificată în sferturile de finală. Lusitanii au evoluat fără Cristiano Ronaldo în ultimele trei partide. Danemarca ocupă locul secund, cu 6 puncte, în timp ce Norvegia și Țara Galilor au câte 3 puncte.

În celelalte meciuri disputate duminică, Grecia și Germania au remizat 0-0, iar Țările de Jos au trecut de Serbia cu 2-1. Țara Galilor a fost învinsă acasă de Danemarca, scor 0-1. În Divizia B, Kosovo și Austria au terminat 1-1, iar Irlanda și Israel au remizat cu același scor. În Divizia D, Malta a învins Andorra cu 1-0, iar Azerbaidjan a trecut de Lituania, scor 1-0.