Atacantul norvegian Erling Haaland ar putea deveni protagonistul unui transfer de proporții în vara anului 2027, în contextul problemelor cu care se confruntă Manchester City în dosarul privind respectarea regulilor financiare din Premier League. Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid și Barcelona ar urmări situația fotbalistului, pentru care gruparea engleză ar putea solicita aproximativ 150 de milioane de euro.

Viitorul atacantului norvegian, în vârstă de 26 de ani, a devenit subiect de speculații în presa sportivă internațională, în pofida contractului pe care acesta îl are cu Manchester City până în iunie 2034. Potrivit informațiilor publicate de TuttoJuve și preluate de alte publicații sportive, conducerea clubului englez ar putea analiza posibilitatea unui transfer în cazul în care ar primi o ofertă în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro.

Un eventual acord ar reprezenta una dintre cele mai importante tranzacții din perioada de mercato a verii viitoare. Deocamdată, suma vehiculată în presă nu a fost confirmată oficial de Manchester City.

Situația juridică și financiară a clubului ar putea influența deciziile conducerii privind componența lotului, chiar dacă norvegianul mai are un contract valabil pentru mai multe sezoane.

Liverpool se numără printre cluburile care ar putea intra în cursa pentru semnătura lui Erling Haaland, dacă Manchester City va lua în considerare vânzarea acestuia.

Gruparea de pe Anfield ar urma să se confrunte însă cu o concurență puternică din partea altor trei echipe importante din fotbalul european. Paris Saint-Germain dispune de resursele financiare necesare pentru a susține un transfer de asemenea dimensiuni, în timp ce Real Madrid și Barcelona ar monitoriza de mai mult timp situația internaționalului norvegian.

Cele două cluburi spaniole ar lua în calcul posibilitatea ca problemele cu care se confruntă Manchester City să schimbe condițiile unei eventuale negocieri în cursul anului 2027.

Niciuna dintre cele patru echipe nu ar fi înaintat până în prezent o ofertă oficială pentru achiziționarea atacantului, potrivit publicației Fichajes.

Procedura deschisă în Premier League împotriva clubului Manchester City reprezintă unul dintre principalele motive pentru care presa internațională a readus în discuție posibilitatea plecării lui Haaland.

Dosarul privește presupuse încălcări ale regulamentelor financiare în mai multe exerciții contabile. Gruparea engleză și-a apărat poziția, iar procedura rămâne supusă deciziilor și căilor de atac aplicabile. Rezultatul acesteia ar putea influența strategia financiară și sportivă a clubului, însă nu există nicio certitudine că Manchester City va fi obligată să renunțe la jucătorii săi importanți.

Totodată, Erling Haaland nu și-a exprimat public intenția de a părăsi echipa de pe Etihad Stadium.

În vara anului 2027, atacantul norvegian va mai avea șapte sezoane de contract cu Manchester City. Durata înțelegerii îi oferă clubului englez posibilitatea de a negocia dintr-o poziție favorabilă, în eventualitatea în care vor apărea oferte.

Liverpool, PSG, Real Madrid și Barcelona ar urma să aștepte atât evoluția procedurii financiare din Premier League, cât și o decizie a conducerii lui Manchester City privind viitorul atacantului.

Posibilitatea realizării unui transfer de aproximativ 150 de milioane de euro va depinde, în cele din urmă, de rezultatul procedurii, de disponibilitatea clubului englez de a negocia și de decizia fotbalistului norvegian.