Nottingham Forest a învins-o pe Manchester City cu 3-1. Echipa lui Guardiola a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Premier League
- Cristi Buș
- 7 noiembrie 2026, 22:07
Manchester City a suferit o nouă înfrângere în Premier League. Echipa antrenată de Pep Guardiola a pierdut sâmbătă, în deplasare, cu Nottingham Forest, scor 1-3, în etapa a 10-a a campionatului Angliei. Pentru formația gazdă este abia a doua victorie din acest sezon.
Nottingham Forest a început în forță și a marcat de două ori în primele 18 minute. Jair a deschis scorul în minutul 6, iar Liam Delap a majorat avantajul gazdelor în minutul 18.
Manchester City a redus din diferență în minutul 52, prin Cherki, însă Delap a înscris din nou în minutul 73 și a stabilit scorul final, 3-1.
Manchester City, a treia înfrângere consecutivă în campionat
Victoria este doar a doua obținută de Nottingham Forest în actuala ediție a Premier League. Echipa are acum nouă puncte și ocupă locul 16 în clasament.
De cealaltă parte, Manchester City a ajuns la trei înfrângeri consecutive în campionat. Formația lui Pep Guardiola
se află pe locul al doilea, cu 21 de puncte, dar poate fi depășită de Brighton.