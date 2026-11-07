Din cuprinsul articolului Manchester City, a treia înfrângere consecutivă în campionat

Manchester City a suferit o nouă înfrângere în Premier League. Echipa antrenată de Pep Guardiola a pierdut sâmbătă, în deplasare, cu Nottingham Forest, scor 1-3, în etapa a 10-a a campionatului Angliei. Pentru formația gazdă este abia a doua victorie din acest sezon.

Nottingham Forest a început în forță și a marcat de două ori în primele 18 minute. Jair a deschis scorul în minutul 6, iar Liam Delap a majorat avantajul gazdelor în minutul 18.

Manchester City a redus din diferență în minutul 52, prin Cherki, însă Delap a înscris din nou în minutul 73 și a stabilit scorul final, 3-1.

Victoria este doar a doua obținută de Nottingham Forest în actuala ediție a Premier League. Echipa are acum nouă puncte și ocupă locul 16 în clasament.

De cealaltă parte, Manchester City a ajuns la trei înfrângeri consecutive în campionat. Formația lui Pep Guardiola

se află pe locul al doilea, cu 21 de puncte, dar poate fi depășită de Brighton.