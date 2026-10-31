Sport

Brighton, 1-0 cu Manchester City. Englezii vin cu moralul sus la Craiova

Brighton, 1-0 cu Manchester City. Englezii vin cu moralul sus la Craiova
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Din cuprinsul articolului

Formația engleză Brighton s-a impus cu 1-0 pe terenul „cetățenilor”, în etapa a noua din Premier League. Bart Verbruggen a avut o contribuție decisivă la obținerea celor trei puncte.

Brighton, victorie importantă în Premier League

Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova în grupa Conference League, a obținut sâmbătă o victorie importantă în campionatul Angliei.

Echipa trimisă în teren de formația de pe coasta sudică a învins-o în deplasare pe Manchester City, scor 1-0, într-un meci disputat în etapa a noua din Premier League.

Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 11. Yasin Ayari a finalizat o acțiune construită de Brighton, după o pasă decisivă oferită de De Cuyper, iar oaspeții au trecut în avantaj încă din debutul întâlnirii.

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Manchester City s-a chinuit degeaba

După primirea golului, Manchester City a preluat controlul jocului. „Cetățenii” au avut mai mult posesia, au construit atacuri și au încercat în repetate rânduri să restabilească egalitatea. Eforturile gazdelor nu s-au concretizat însă pe tabelă, în mare parte datorită intervențiilor portarului Bart Verbruggen.

Manchester City

Manchester City / foto: FB

Goalkeeperul olandez a avut o prestație remarcabilă și a fost unul dintre oamenii decisivi ai partidei. Verbruggen a rezistat presiunii exercitate de formația din Manchester și a contribuit esențial la păstrarea avantajului până la fluierul final.

Brightona e pe poziția a treia în Premier League

Astfel, Brighton s-a impus cu 1-0 și a provocat echipei lui Pep Guardiola a doua înfrângere consecutivă. În ciuda rezultatului, Manchester City rămâne momentan pe primul loc în clasamentul Premier League, cu 21 de puncte. Brighton ocupă poziția a treia, cu 19 puncte, după victoria obținută pe terenul campioanei.

Succesul vine înaintea confruntării cu Universitatea Craiova, programată pe 26 noiembrie, în deplasare, în grupa Conference League. Formația din Bănie va întâlni, așadar, o echipă care traversează un moment bun în campionatul Angliei și care tocmai a reușit să câștige pe terenul uneia dintre principalele forțe ale fotbalului european.

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