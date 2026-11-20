Fotbalul intern revine în prim-plan în acest weekend, după o pauză de două săptămâni cauzată de meciurile echipei naționale. Etapa a 16-a se va desfășura pe parcursul a patru zile, între 20 și 23 noiembrie, și va cuprinde opt partide, cu mai multe confruntări care atrag atenția suporterilor, potrivit Federației Române de Fotbal.

Prima zi a rundei este vineri, 20 noiembrie, când sunt programate două întâlniri.

De la ora 17:30, FC Botoșani joacă pe teren propriu împotriva formației FC Voluntari.

Al doilea meci al zilei este programat la ora 20:30 și le aduce față în față pe Farul Constanța și Universitatea Cluj.

Sâmbătă, 21 noiembrie, vor avea loc trei confruntări.

Programul începe la ora 15:00, cu partida dintre FK Csikszereda Miercurea Ciuc și Corvinul Hunedoara.

De la ora 17:30, CFR Cluj primește vizita formației Oțelul Galați, iar seara, de la 20:30, Dinamo București întâlnește Petrolul Ploiești.

Duminică, 22 noiembrie, sunt programate alte două meciuri. UTA Arad și Universitatea Craiova se întâlnesc de la ora 17:30, într-o partidă care deschide programul zilei. Ultimul joc de duminică este cel dintre FC Argeș și FCSB, programat la ora 20:30.

Etapa a 16-a se încheie luni, 23 noiembrie, cu duelul dintre Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și FC Rapid. Partida va începe la ora 20:00 și va pune punct programului competițional al acestei runde.

Toate cele opt meciuri vor fi transmise în direct de posturile de televiziune Prima Sport și Digi Sport.

După întreruperea provocată de programul echipelor naționale, formațiile din Superligă revin astfel în competiția internă. Suporterii vor avea parte de fotbal în fiecare zi, de vineri până luni, iar etapa propune confruntări precum Dinamo – Petrolul, UTA – Universitatea Craiova și FC Argeș – FCSB.