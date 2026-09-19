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Brighton, victorie uluitoare cu Arsenal. Campioana Angliei, spulberată cu 3-0

Brighton, victorie uluitoare cu Arsenal. Campioana Angliei, spulberată cu 3-0
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Brighton a produs una dintre marile surprize ale etapei a 5-a din Premier League și a învins-o categoric pe campioana Arsenal, scor 3-0, sâmbătă, pe Amex Stadium. Echipa lui Mikel Arteta a suferit astfel prima înfrângere din acest sezon, după un start perfect de campionat.

Arsenal, campioana Angliei, spulberată cu 3-0

Gazdele au început agresiv, iar presiunea exercitată asupra defensivei lui Arsenal a dat rezultate în minutul 31. Pascal Groß a deschis scorul după o fază construită de Brighton, veteranul german finalizând pentru 1-0.

Arsenal nu a reușit să reacționeze înainte de pauză. Mai mult, Brighton și-a dublat avantajul în minutul 45, când Charalampos Kostoulas, atacantul grec în vârstă de 19 ani, a înscris pentru 2-0. La pauză, campioana Angliei era într-o situație neașteptată, după ce în primele patru etape primise un singur gol.

Brighton nu s-a retras în partea secundă

Brighton nu s-a retras în partea secundă și a continuat să pună probleme. În minutul 57, Chema Andrés a înscris al treilea gol al formației gazdă, cu o lovitură de cap, după o fază fixă.

Arsenal a încercat să reducă diferența, dar nu a reușit să găsească soluții în fața unei echipe care a controlat momentele importante ale partidei. Brighton a avut chiar șanse să înscrie și golul al patrulea, în timp ce formația londoneză a încheiat partida fără gol marcat.

Arsenal

Arsenal / foto: FB

Pentru Brighton, succesul vine într-un moment special, clubul sărbătorindu-și aniversarea de 125 de ani. Echipa pregătită de Fabian Hürzeler a ajuns la 10 puncte după cinci etape și ocupă locul al treilea.

Arsenal, pe poziția a doua

Arsenal rămâne cu 12 puncte și este pe poziția a doua, la egalitate de puncte cu Manchester City, care conduce clasamentul după primele meciuri ale etapei.

Înfrângerea de la Brighton reprezintă și primul eșec al lui Arsenal în campionat în acest sezon, după patru victorii consecutive. Pentru campioana Angliei urmează acum pauza internațională, timp în care Arteta va trebui să găsească soluții după una dintre cele mai slabe prestații ale echipei din acest început de sezon.

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