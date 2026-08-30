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Chelsea, victorie spectaculoasă cu Brighton. Londonezii au tremurat pe final după ce au condus cu 3-0

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Chelsea, victorie spectaculoasă cu Brighton. Londonezii au tremurat pe final după ce au condus cu 3-0
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Din cuprinsul articolului

Chelsea a obținut duminică a doua victorie consecutivă în noul sezon din Premier League, după ce s-a impus cu 4-3 în fața formației Brighton. Partida de pe teren propriu a părut la început una fără istoric pentru londonezi, însă oaspeții au revenit spectaculos și au făcut ca finalul să fie unul cu emoții pentru echipa gazdă.

Chelsea a deschis scorul în minutul 4

Chelsea Londra a avut nevoie de numai patru minute pentru a deschide scorul. Romeo Lavia a profitat de startul bun al formației lui Xabi Alonso și a trimis mingea în poarta celor de la Brighton.

Presiunea londonezilor a continuat, iar diferența s-a mărit în minutul 14. Pedro Neto a înscris pentru 2-0, iar Chelsea părea să aibă controlul total al întâlnirii.

Gazdele au continuat să atace și au ajuns la trei goluri avantaj după puțin mai mult de jumătate de oră. Joao Pedro a punctat în minutul 32, iar tabela indica 3-0 în favoarea formației londoneze.

Brighto, condusă cu 3-0 în minutul 35

Brighton nu a renunțat însă la luptă. Yalcouye a redus din diferență în minutul 35, reușită care a oferit formației oaspete speranțe pentru partea secundă.

După pauză, revenirea celor de la Brighton a devenit și mai concretă. În minutul 63, Joao Pedro a înscris în propria poartă, iar avantajul lui Chelsea s-a redus la un singur gol.

Londonezii au reușit să răspundă și să-și refacă avantajul de două goluri în minutul 74. Cole Palmer a finalizat pentru 4-2 și părea să fi rezolvat partida.

Chelsea - Brighton, 4-3 la final

Brighton a continuat să forțeze până în ultimele secunde. Pascal Gross a înscris în minutul 90+6, stabilind scorul final, 4-3, însă oaspeții nu au mai avut timpul necesar pentru a obține egalarea.

Chelsea a rămas astfel cu maximum de puncte după primele două etape și ocupă locul al treilea în clasamentul Premier League, cu șase puncte. Brighton are trei puncte și se află pe poziția a noua.

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