Traficul rutier este blocat, sâmbătă seara, pe DN 15C, în județul Neamț, după ce o cisternă încărcată cu propan a ieșit de pe șosea și a ajuns într-o râpă. Accidentul s-a produs în apropierea localității Bălțătești, iar autoritățile au intervenit pentru gestionarea situației.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cisterna a părăsit partea carosabilă și a căzut într-o râpă cu o adâncime de aproximativ 15 metri. În urma incidentului, circulația pe DN 15C a fost blocată în zona accidentului.

Șoferul autocisternei a reușit să iasă singur din cabină. Acesta a fost găsit de echipele de intervenție în stare bună, fără să prezinte leziuni care să necesite, potrivit informațiilor disponibile, transportul la spital.

La locul accidentului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Târgu-Neamț. Intervenția este una care necesită atenție sporită, având în vedere că autocisterna transporta propan.

Autoritățile au decis devierea traficului rutier pentru a permite intervenția echipelor de salvare și pentru a evita apropierea autovehiculelor de zona în care se află cisterna. Șoferii care circulă pe acest traseu sunt direcționați pe ruta alternativă DC 15 Crăcăoani – Ghindăoani.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația pe DN 15C rămâne afectată până la finalizarea intervenției și înlăturarea vehiculului din zona în care a ajuns după ieșirea de pe carosabil.

Polițiștii și pompierii aflați la fața locului urmăresc situația și iau măsurile necesare pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță. Traficul va putea fi reluat după ce zona va fi securizată, iar cisterna va putea fi recuperată fără riscuri pentru participanții la trafic și pentru echipele de intervenție.

Incidentul a avut loc pe unul dintre principalele drumuri care leagă zona Piatra Neamț de localitățile din nordul județului, astfel că blocarea temporară a circulației poate afecta deplasarea șoferilor aflați pe acest traseu.