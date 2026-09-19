Locul secret al bogaților Americii. La doar câteva minute de centrul orașului Palm Springs, California, se află o comunitate despre care chiar și mulți localnici știu foarte puține, potrivit WSJ.

Smoke Tree Ranch este o enclavă privată în care bogăția nu este afișată prin vile spectaculoase, garduri impunătoare sau grădini luxoase. Dimpotrivă, casele sunt discrete, drumurile sunt neasfaltate, iar comunitatea nu are nici măcar indicatoare stradale sau cutii poștale.

În jur de 100 de case sunt răspândite pe aproximativ 400 de acri de deșert, în apropierea Munților San Jacinto. Proprietățile sunt construite în stil ranch, cu un singur nivel, și sunt concepute astfel încât să se integreze în peisajul natural. Nu există peluze îngrijite sau plante exotice care să schimbe aspectul deșertului.

Smoke Tree Ranch a atras de-a lungul deceniilor oameni cu averi considerabile, în special familii din lumea afacerilor. Printre proprietari s-au numărat membri ai familiilor Ford și Gerber, dar și alte nume importante din industria americană.

Proprietățile sunt rareori scoase la vânzare pe piața imobiliară obișnuită. Tranzacțiile se fac adesea discret, între prieteni, vecini sau prin intermediul unor agenți imobiliari. În ultimul deceniu, majoritatea vânzărilor cunoscute au avut valori cuprinse între 1 și 3 milioane de dolari, deși unele tranzacții au depășit această sumă.

Un agent imobiliar din Palm Springs a descris comunitatea drept un fel de „tărâm fantezist occidental”, în care există în continuare un puternic sentiment de mister.

Accesul publicului este limitat, iar invitațiile la cină sau la prânz oferite de rezidenți sunt foarte căutate. Tocmai această discreție reprezintă una dintre principalele atracții pentru cei care locuiesc aici.

Unul dintre cei mai cunoscuți membri ai comunității a fost Walt Disney. Fondatorul companiei Disney a devenit membru al Smoke Tree Ranch în 1946 și a construit prima sa casă acolo în 1948. A vândut-o câțiva ani mai târziu pentru a contribui la finanțarea Disneyland, iar după succesul parcului a revenit la ranch și și-a construit o a doua locuință, în 1957.

Legătura lui Disney cu locul a fost atât de puternică încât logo-ul Smoke Tree Ranch, reprezentat ca un însemn de cowboy, a ajuns pe cravata sa. Același simbol poate fi observat și pe celebra statuie „Partners”, care îl reprezintă pe Disney ținându-l de mână pe Mickey Mouse în parcurile Disney.

Disney era pasionat de călărie și de viața în aer liber. La ranch, familiile participau la plimbări călare, tenis, înot și bowling pe iarbă. Comunitatea avea și un club unde rezidenții luau masa împreună, iar tradițiile occidentale au rămas importante de-a lungul generațiilor.

Una dintre regulile nescrise ale Smoke Tree Ranch este discreția. Casele nu sunt construite pentru a demonstra cât de bogați sunt proprietarii. „Nu vezi nicio casă care să arate excesul sau bogăția”, a explicat un agent local. „Se înțelege că oamenii bogați trăiesc acolo, dar casele sunt foarte, foarte modeste.”

Comunitatea a fost concepută încă de la început ca un refugiu în care familiile înstărite să poată scăpa de presiunea vieții publice. Noaptea, locuitorii se adună în jurul focurilor de tabără, iar activitățile tradiționale includ călăria și evenimentele comunitare.

Chiar și astăzi, anonimatul rămâne una dintre cele mai importante caracteristici ale locului. Pentru rezidenții Smoke Tree Ranch, adevăratul lux nu pare să fie opulența, ci posibilitatea de a dispărea pentru câteva zile din lumea în care toată lumea îi cunoaște.