La 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv, soldat cu 65 de morți, mai multe procese continuă în instanțele din București. ISU București-Ilfov încearcă să recupereze despăgubirile achitate victimelor și familiilor acestora, în timp ce unul dintre foștii patroni ai clubului contestă hotărârea penală definitivă. Noi termene de judecată sunt programate în octombrie și noiembrie 2026, dar și în ianuarie 2027.

O parte dintre procesele aflate în desfășurare vizează recuperarea despăgubirilor plătite de ISU București-Ilfov. Alte litigii au fost deschise de victime și supraviețuitori sau privesc stabilirea instanțelor competente să judece anumite cereri. Separat, unul dintre condamnații din dosarul penal încearcă să obțină anularea hotărârii printr-o cale extraordinară de atac.

Două dintre procesele deschise de ISU București-Ilfov au primit soluții în 2026. Instituția solicită recuperarea unor sume achitate drept despăgubiri, îndreptându-se împotriva persoanelor și firmelor implicate în dosarul Colectiv. Primul litigiu, înregistrat cu numărul 18055/4/2025, a fost judecat de Tribunalul București, Secția a IV-a civilă. Pe 24 iunie 2026, judecătorii au admis parțial acțiunea în regres formulată de ISU împotriva Sectorului 4, a societăților Golden Ideas Fireworks Artist SRL și Colectiv Club SRL, precum și a lui George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea, Costin Mincu, Marian Moise și Viorel Zaharia.

Instanța a respins solicitarea formulată împotriva Unității Administrativ-Teritoriale Sectorul 4. În schimb, ceilalți șapte pârâți au fost obligați să achite individual suma de 757.464,3366 lei, corespunzătoare unei cote de o nouă parte din despăgubirile morale și materiale de 6.817.179,03 lei.

Sumele stabilite de judecători urmează să fie actualizate în funcție de inflație. De asemenea, se aplică dobânda legală penalizatoare pentru perioada cuprinsă între 5 septembrie 2022 și momentul efectuării plății.

Hotărârea nr. 1004/2026 poate fi contestată prin apel în cel mult 30 de zile de la comunicare. Datele disponibile nu arată dacă părțile au exercitat această cale de atac sau dacă decizia a rămas definitivă.

Un alt proces inițiat de ISU a fost soluționat parțial pe 21 octombrie 2026, la Judecătoria Sectorului 4 București. În dosarul 18645/4/2025, instanța a stabilit că aceiași șapte pârâți trebuie să plătească fiecare câte 6.445,86 lei. Suma reprezintă a noua parte din totalul de 58.012,80 lei, acordat anterior drept daune morale. Separat, fiecare dintre aceștia a fost obligat să achite 677,66 lei pentru daune materiale. Și în acest caz, hotărârea prevede actualizarea sumelor și aplicarea dobânzilor.

Judecătorii au stabilit și plata unor cheltuieli de executare:

Golden Ideas Fireworks Artist SRL, Colectiv Club SRL, George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea, Costin Mincu și Marian Moise trebuie să achite fiecare câte 839,41 lei.

Golden Ideas Fireworks Artist SRL are de plătit suplimentar 717,08 lei, reprezentând onorariul curatorului special.

În cadrul procesului, instanța a respins excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de Sectorul 4, însă a admis numai parțial pretențiile ISU față de ceilalți pârâți. Decizia nr. 18006/2026 poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Până în prezent, informațiile publicate pe portalul instanțelor nu indică existența unui apel. Deși cele două hotărâri prevăd obligații financiare, acestea nu confirmă că banii au fost deja recuperați de ISU București-Ilfov.

Procesele deschise de ISU au la bază mecanismul juridic al acțiunii în regres. Instituția încearcă astfel să recupereze de la persoanele și societățile considerate responsabile sumele pe care le-a achitat anterior victimelor incendiului sau rudelor celor decedați.

Concret, după ce ISU a fost obligat să suporte plata unor despăgubiri, instituția poate solicita în instanță recuperarea acestora de la alte persoane care răspund pentru prejudiciul produs, în condițiile legii.

Prin urmare, sumele cerute în actualele procese nu sunt despăgubiri suplimentare pentru victime. Este vorba despre bani achitați anterior, pe care ISU încearcă acum să îi recupereze.

Pentru stabilirea sumelor recuperate efectiv trebuie însă analizate separat hotărârile judecătorești și documentele care confirmă efectuarea plăților.

Pe 12 mai 2022, Curtea de Apel București a pronunțat hotărârea definitivă în dosarul penal Colectiv. Prin această decizie, patronii clubului, cei doi pirotehniști, societățile implicate, Primăria Sectorului 4 și ISU București-Ilfov au fost obligați în solidar la plata unor despăgubiri care depășeau 50 de milioane de euro.

Beneficiarii sumelor au fost supraviețuitorii incendiului și familiile persoanelor decedate. Instanța a stabilit, totodată, plata a peste 8 milioane de lei către unitățile medicale, pentru cheltuielile generate de spitalizarea victimelor.

În iunie 2022, Guvernul a anunțat alocarea unor fonduri suplimentare de aproape 300 de milioane de lei pentru bugetul ISU București-Ilfov. Banii urmau să fie utilizați pentru achitarea despăgubirilor către aproximativ 400 de victime și urmași ai celor care și-au pierdut viața.

Până la 30 octombrie 2024, instituția achitase aproximativ 60 de milioane de euro către circa 300 de supraviețuitori și membri ai familiilor celor decedați.

Pe rolul instanțelor se află și alte dosare în care ISU București-Ilfov solicită recuperarea unor despăgubiri. Unul dintre acestea este dosarul 18463/4/2025, înregistrat la Tribunalul București, Secția a V-a civilă, pe 4 martie 2026. La ședința din 8 iunie, judecătorii au amânat procesul pentru citarea curatorului Carmen Florentina Porin. Cauza urmează să fie judecată din nou pe 9 noiembrie 2026.

Un alt litigiu, cu numărul 24634/302/2025, este înregistrat la Judecătoria Sectorului 5 București.

În acest proces, Tudor Ionuț are calitatea de reclamant, iar ISU București-Ilfov este pârâtul principal. În cauză au fost chemate în garanție Sectorul 4, Golden Ideas Fireworks Artist SRL, Colectiv Club SRL și persoanele implicate în celelalte litigii privind recuperarea despăgubirilor.

Pe 26 iunie 2026, instanța a admis în principiu cererea de chemare în garanție. Soluția nu stabilește însă definitiv răspunderea celor chemați în proces. Următoarea ședință este programată pentru 30 octombrie 2026, chiar în ziua în care se împlinesc 11 ani de la tragedia din Colectiv.

O parte dintre acțiunile în regres au ajuns din nou în fața judecătorilor în 2026, după soluționarea unor conflicte privind competența instanțelor. Printre acestea se numără dosarul 24838/4/2026, înregistrat pe 16 iulie la Judecătoria Sectorului 4. Cauza are legătură cu dosarul anterior 18490/4/2025 și privește o acțiune în regres formulată de ISU București-Ilfov.

Printre pârâți se numără Sectorul 4, firmele Golden Ideas Fireworks Artist SRL și Colectiv Club SRL, alături de cele cinci persoane fizice implicate în celelalte procese. Judecata este programată să continue pe 5 noiembrie 2026, la ora 09:00.

Tot pe 16 iulie a fost înregistrat dosarul 24839/4/2026, care are legătură cu dosarul 18918/4/2025. Următorul termen a fost stabilit pentru 21 ianuarie 2027, la ora 09:00. Un alt proces, 27183/4/2026, a fost înregistrat pe 5 august și face trimitere la conflictul de competență din dosarul 17917/4/2025. La termenul din 28 octombrie 2026, Judecătoria Sectorului 4 a dispus amânarea cauzei pentru 20 ianuarie 2027, ora 09:00.

Separat, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, a înregistrat pe 27 octombrie 2026 dosarul 6904/2/2026, având ca obiect un conflict de competență. În această cauză figurează ISU București-Ilfov, Sectorul 4, cele două societăți comerciale și persoanele implicate în acțiunile în regres. La momentul consultării informațiilor publice nu era stabilit un termen de judecată. Aceste proceduri privesc identificarea instanțelor care trebuie să soluționeze litigiile civile. Ele nu presupun reluarea procesului penal privind incendiul și nici nu reprezintă decizii asupra despăgubirilor solicitate.

În paralel cu procesele civile, la Curtea de Apel București continuă o procedură penală inițiată de Paul Cătălin Gancea, unul dintre foștii patroni ai clubului Colectiv, condamnat în dosarul incendiului. Acesta a formulat o contestație în anulare, înregistrată pe 24 august 2026, în dosarul 5453/2/2026. Procedura privește hotărârea penală pronunțată în materia uciderii din culpă.

La termenul din 27 octombrie 2026, judecătorii nu au ajuns la o soluție comună. Instanța a constatat existența unei divergențe și a dispus reluarea judecății într-un complet de divergență, potrivit prevederilor Codului de procedură penală.

Următoarea ședință a fost stabilită pentru 10 noiembrie 2026, la ora 13:30. Contestația în anulare reprezintă o cale extraordinară de atac, prin care pot fi invocate anumite motive prevăzute de lege. Formularea acesteia nu înseamnă că întregul dosar penal Colectiv este rejudecat.