Doi jandarmi au fost condamnați la închisoare de Tribunalul Militar București, printr-o sentință pronunțată pe 15 octombrie 2026, după ce au agresat un adolescent de 15 ani și un bărbat în timpul unei intervenții din martie 2025. Cei doi au continuat să lovească victimele deși acestea nu opuneau rezistență și s-au oprit după ce un polițist le-a atras atenția că în curtea locuinței existau camere de supraveghere. Hotărârea a fost atacată cu apel.

Incidentul s-a petrecut pe 13 martie 2025, în jurul orei 20:05, după ce autoritățile au primit un apel la 112 privind un conflict între mai multe persoane. Un echipaj de jandarmerie a fost trimis la adresa indicată, iar doi dintre militari au pătruns în curtea unei case în care se adăpostiseră mai mulți minori.

Potrivit documentelor instanței, analizate de Mediafax, intervenția s-a transformat într-o agresiune asupra unui adolescent de 15 ani și a unui bărbat. Camerele de supraveghere instalate în curtea imobilului au înregistrat comportamentul celor doi jandarmi, iar imaginile au fost folosite ulterior ca probe în dosar.

În momentul în care jandarmii au intrat în curte, bărbatul se afla pe treptele locuinței și avea mâinile ridicate. Adolescentul de 15 ani stătea lângă balustrada scării și încerca să pătrundă în casă. Unul dintre militari l-a apucat pe minor și l-a împins spre partea de jos a scărilor. Acolo, celălalt jandarm l-a trântit la pământ. Copilul a rămas ghemuit, fără să încerce să se împotrivească.

Violențele au continuat și asupra bărbatului, care se afla deja la sol. Unul dintre jandarmi l-a lovit cu piciorul, în timp ce colegul său i-a aplicat o lovitură cu brațul, urmată de mai multe lovituri cu picioarele în zona capului și a trunchiului.

Ulterior, primul militar s-a îndreptat din nou către adolescent și l-a lovit cu picioarele în abdomen și în zona toracelui.

Judecătorii au stabilit că victimele nu opuneau rezistență în momentul agresiunilor, astfel că loviturile nu erau necesare pentru desfășurarea intervenției.

Agresiunile au încetat după intervenția unui polițist care a observat camerele video amplasate în curtea locuinței. Acesta le-a atras atenția celor doi jandarmi că acțiunile lor erau înregistrate.

Imaginile au contribuit la reconstituirea evenimentelor și la stabilirea responsabilității celor doi militari. Unul dintre inculpați a încercat să conteste valoarea înregistrărilor ca mijloc de probă, însă argumentele sale nu au fost acceptate de instanță.

Judecătorii au considerat că filmările arată suficient de clar desfășurarea intervenției. În plus, conținutul acestora a fost susținut de declarațiile persoanelor agresate, de mărturiile celor prezenți și de concluziile examinării medico-legale.

Bărbatul a suferit o rană în zona sprâncenei drepte și fracturi ale coastelor VII și VIII, pe partea stângă. Pentru vindecare, medicii legiști au stabilit că erau necesare între 35 și 40 de zile de îngrijiri medicale. Adolescentul a suferit, de asemenea, leziuni și dureri fizice în urma loviturilor primite.

Tribunalul Militar București a pronunțat sentința pe 15 octombrie 2026. Pentru jandarmul care avea gradul de sergent major, instanța a stabilit o pedeapsă rezultantă de un an și două luni de închisoare pentru două infracțiuni de purtare abuzivă.

Judecătorii au decis amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere de doi ani. Militarul are obligația de a efectua 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității și de a urma un program de reintegrare socială.

Celălalt inculpat, fost plutonier adjutant șef și conducător al echipajului care a intervenit la fața locului, a primit o pedeapsă de un an și patru luni de închisoare. În cazul său, executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere, pentru o perioadă de trei ani. Acesta trebuie să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității și să participe la un program de reintegrare socială.

În stabilirea pedepselor, instanța a ținut cont de modul în care fiecare inculpat a participat la agresiune. Judecătorii au apreciat că fostul șef al echipajului a manifestat un comportament mai violent, prin loviturile repetate aplicate în zona capului și a corpului victimei. De asemenea, funcția de conducere și experiența profesională a acestuia au fost luate în considerare, întrucât avea responsabilitatea de a coordona intervenția în limitele legii și de a împiedica eventualele abuzuri ale subordonaților.

În motivarea hotărârii, judecătorii au arătat că folosirea violenței nu era justificată, deoarece persoanele agresate fuseseră deja imobilizate și nu reprezentau o rezistență în timpul intervenției. Instanța a avut în vedere și faptul că agresiunile au fost comise de reprezentanți ai unei instituții însărcinate cu menținerea ordinii publice și protejarea cetățenilor.

Pe lângă sancțiunile penale, Tribunalul Militar București a admis parțial cererile de despăgubire formulate de cele două victime.

Jandarmul cu gradul de sergent major a fost obligat să îi achite adolescentului 2.000 de lei, reprezentând daune morale pentru suferințele provocate. În cazul bărbatului agresat, instanța a stabilit despăgubiri morale de 30.000 de lei. Plata acestei sume revine ambilor inculpați, care răspund în solidar.

La 28 octombrie 2026, Tribunalul Militar București a emis o încheiere pentru corectarea unei omisiuni din sentința pronunțată pe 15 octombrie. Modificarea privește cheltuielile judiciare aferente avocatului desemnat din oficiu pentru Cristian Gabriel Bejan, fost plutonier adjutant șef.

Potrivit încheierii, onorariul avocatului va fi plătit din fondurile Ministerului Justiției către Baroul București, cheltuiala urmând să rămână în sarcina statului.

Hotărârea Tribunalului Militar București nu este definitivă, după ce cele două părți civile au formulat apel.

Este vorba despre Memet Bujila, reprezentat legal de Memet Bahara, și Memet Ibram. Cei doi jandarmi, Cristian Gabriel Bejan și Iulian Timofte, figurează în dosarul aflat în apel în calitate de intimați-inculpați.

Dosarul urmează să fie analizat de Curtea Militară de Apel București, care are programat următorul termen pentru 2 decembrie 2026.