Justitie Daune morale de 600.000 lei de după o crimă la nuntă







Opt ani s-au scurs de când un bărbat care voia să fure mireasa la o nuntă a fost omorât cu mașina, până la o hotarâre finală în proces. Ieri Curtea de Apel Oradea a dat hotărârea definitivă. Urmașii săi trebuie să primească daune morale de peste o jumătate de milion de lei.

În 3 septembrie 2017, Balazs Levente, un tânăr, pe atunci de 25 de ani, din Botiz , Satu Mare, era la o nuntă în Peleș. Acolo s-a certat cu un alt bărbat. Motivul, scria presa de atunci, era că celălalt bărbat ar fi vrut să fure mireasa. Conform martorilor, scrie rejust, cearta a escaladat într-un mare scandal și într-o bătaie.

După ce bătaia a încetat, Balazs și tânăra care îl însoțea la nuntă, au plecat cu mașina spre casă. Șoferul ar fi vrut să fugă de cei care îl urmăreau să îl bată. Așa cum avea să stabilească expertiza tehnică, mașina avea defecțiuni. Iar tânărul băuse mult.

Era trecut de ora 1,45 după miezul nopții. Fata cu care era șoferul a povestit că, la un moment dat a sărit în fața mașina bărbatul cu care Balazs Levente se certase la nuntă. Bărbatul a fost lovit cu mașina, a fost proiectat pe parbriz. Balazs Levente ar fi coborât, a vrut să-i acorde primul ajutor victimei. A sunat la salvare și a plecat spre acasă. Acolo s-a schimbat de cămașa plină de sage. A spus că se spală ca să meargă la spital. Să vadă starea victiei. Speriat că e acuzat de omor, beat fiind, s-a dus la mătușa sa. A doua zi s-a predat la Poliție.

A fost apoi reținut. Martorii au povestit că victima sa se îndrepta spre căminul cultural să-și caute soția. Când a fost lovit de mașină. A fost găsit “suflând sânge”. Câteva ore mai târziu a murit la spital. Avea 32 de ani. Timp de opt ani, Balazs Levente a fost judecat ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Judecătoria Satu Mare l-a condamnat cu suspendare la doi ani și 10 luni de închisoare. Și la o plata consistentă de daune morale. De 600.000 lei. 100.000 lei daune morale pentru soția bărbatului, câte 150.000 lei pentru cele două fiice, câte 50.000 lei pentru cei patru frați și pentru mama victimei.

Conform hotărârii instanței, Balazs Levente e conadmant și la " plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere. Calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești până la data plății efective. Obligă partea responsabilă civilmente Biroul Național Carte Verde din Marea Britanie (Motor Insurers Bureau) prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, la plata către părțile civile B. C.-K. și B. A.-E., a unei pensii de întreținere în cotă de 1 din venitul net minim pe economie pentru fiecare. De la data de 04.09.2017, până la împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă acestea se află în continuarea studiilor. Și la plata penalităților de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, calculate de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești până la data plății efective a sumelor datorate retroactiv."

Toate părțiile din dosar au făcut apel. Curtea de Apel Oradea a hotărât ieri că admite doar apelul părții responsabilă civilmente. Adică Biroul Asigurătorilor de Autovehicule reprezentant al Biroului Naţional Carte Verde din Marea Britanie.

"Reformulează dispoziţia privind obligarea părţii responsabile civilmente Biroul Asigurătorilor de Autovehicule reprezentant al Biroului Naţional Carte Verde din Marea Britanie la plata către părţile civile Boroş Carmen-Kyara şi Boroş Alexandra-Evelin a pensiei de întreţinere. în sensul că dispune obligarea părţii responsabile civilmente la plata către părţile civile Boroş Carmen-Kyara şi Boroş Alexandra-Evelin a câte 1/12, fiecare, din venitul net minim pe economie. Începând cu data de 04.09.2017 până la împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă acestea se află în continuarea studiilor", se arată în hotărârea Curții de Apel Oradea.