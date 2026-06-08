Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că miliardarul rus Roman Abramovich a călătorit la Kiev și s-a oferit să transmită un mesaj către liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul unor discuții privind perspectivele unui acord de pace, potrivit agenției Reuters.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Sky News în timpul unei vizite la Londra și reprezintă prima confirmare publică a lui Zelenski privind implicarea directă a lui Abramovici în contactele dintre cele două părți.

Potrivit liderului ucrainean, întâlnirea a avut loc la Kiev, iar omul de afaceri rus i-a transmis că dorește să joace rolul unui intermediar discret între cele două tabere.

„A venit la Kiev. Mi-a spus: «Vreau să iau un mesaj de la tine și să i-l transmit lui Putin». Dar a spus că totul trebuie să rămână discret, fără mesaje publice”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că întâlnirea nu a fost secretă și că partea rusă încerca să afle care sunt condițiile pe care Kievul le consideră acceptabile pentru eventuale negocieri.

Zelenski a afirmat că principalul subiect al discuției a fost regiunea Donbas, aflată în centrul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Liderul ucrainean a reiterat că guvernul său nu este dispus să renunțe la teritoriile din estul țării pentru a obține încetarea războiului.

„Le-am spus despre Donbas și acesta a fost mesajul-cheie. Nu vom pleca și nu ne vom retrage de pe teritoriul nostru. Nu vă vom oferi victoria în acest mod”, a declarat Zelenski.

Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea FC, se află sub sancțiuni occidentale impuse după invazia rusă din 2022.

În primele luni ale războiului, miliardarul a avut un rol important în negocierile care au încercat să oprească luptele și a participat la discuțiile care au contribuit la acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagră.

În ultimii ani, însă, aparițiile sale în procesul diplomatic au fost mult mai rare.

Președintele ucrainean a declarat că o oprire a luptelor pe actualele linii ale frontului ar putea reprezenta cea mai rapidă cale către negocieri.

El a subliniat însă că un astfel de scenariu nu ar însemna recunoașterea pierderii teritoriilor ocupate de Rusia.

„Da, este cea mai rapidă cale. Dar vrem să oprim războiul astfel încât să nu revină. Ideea nu este doar înghețarea conflictului, ci mutarea lui într-un cadru diplomatic”, a explicat liderul de la Kiev.

În același timp, Zelenski a exclus din nou posibilitatea unei întâlniri directe cu Vladimir Putin pe teritoriul Rusiei sau al Belarusului.