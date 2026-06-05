Relațiile diplomatice dintre Polonia și Ucraina traversează un moment tensionat, provocat de o decizie recentă de la Kiev care a redeschis răni istorice adânci. Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a efectuat o vizită de urgență la Varșovia. Scopul acestei deplasări este soluționarea unui diferend istoric complex, care a marcat raporturile dintre cele două state vecine și aliate timp de câteva decenii, conform informațiilor oferite de o sursă oficială și transmise de AFP.

Criza actuală a izbucnit după ce autoritățile poloneze au condamnat hotărârea președintelui Volodimir Zelenski de a atribui unei unități militare numele organizației naționaliste ucrainene UPA (Armata insurgentă ucraineană).

Această structură este considerată responsabilă de masacre de proporții împotriva populației civile poloneze în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Reacțiile de la Varșovia nu au întârziat să apară, președintele polonez Karol Nawrocki declarându-se indignat de acest gest. Oficialul a propus chiar retragerea celei mai înalte distincții poloneze, ordinul Vulturul Alb, care îi fusese acordată anterior lui Zelenski.

Pentru a detensiona situația, Kirilo Budanov a avut o întrevedere oficială cu ministrul adjunct de externe al Poloniei, Marcin Bosacki, eveniment confirmat pentru sursa citată de către purtătorul de cuvânt al ministerului de resort. Din primele date, inițiativa acestei discuții a aparținut în totalitate Kievului.

„Partea ucraineană a iniţiat această întâlnire”, a declarat Maciej Wewior, completând că discuțiile s-au concentrat aproape exclusiv pe decizia legată de numirea unității militare după Armata insurgentă ucraineană.

De asemenea, reacții proeminte au venit și din zona politică și militară de la Varșovia. Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a transmis un mesaj video pe platforma X prin care a cerut în mod direct Kievului să revină asupra deciziei.

„Pentru polonezi, UPA este în primul rând un simbol al crimelor comise împotriva civililor fără apărare”, a explicat ministrul polonez, programat să aibă o întrevedere cu Budanov în cursul zilei de sâmbătă.

Inclusiv premierul polonez Donald Tusk, recunoscut ca un lider pro-european și un susținător ferm al Ucrainei în conflictul cu Federația Rusă, a intervenit în dispute. Acesta a solicitat ambilor șefi de stat să dea dovadă de moderație și să calmeze spiritele, deși a recunoscut public că hotărârea luată de Volodimir Zelenski este una îngrijorătoare. Pe lângă discuțiile cu membrii guvernului, surse din presa poloneză indică faptul că Budanov ar urma să se întâlnească și cu reprezentanți ai președintelui Nawrocki.

Armata insurgentă ucraineană (UPA) reprezintă un subiect extrem de sensibil și privit în mod diametral opus de cele două societăți. Istoric, UPA a fost aripa militară a mișcării de independență ucrainene, luptând pe rând împotriva Armatei Roșii și a forțelor poloneze, având episoade în care a colaborat cu naziștii, dar și momente în care s-a întors împotriva acestora.

În timp ce în Ucraina modernă formațiunea este privită ca o forță legitimă care a activat pentru obținerea independenței statale, Varșovia vede lucrurile diferit. Autoritățile de la Kiev recunosc deschis masacrele comise împotriva civililor polonezi de către anumite unități ale UPA și au prezentat scuze oficiale în trecut, însă refuză să încadreze aceste evenimente sub termenul de genocid.

Polonia solicită constant Ucrainei asumarea totală a responsabilității pentru masacrele sângeroase din Volînia, regiune situată astăzi în nord-vestul Ucrainei. Deși discuțiile au fost blocate o perioadă lungă, în anul 2025 cele două țări au reușit să reia exhumările victimelor acelor tragice evenimente, un pas important care riscă acum să fie umbrit de noile neînțelegeri diplomatice.