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Credite de sute de milioane de euro, în așteptare din cauza problemelor de la ANCPI. Mii de cumpărători, afectați

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Credite de sute de milioane de euro, în așteptare din cauza problemelor de la ANCPI. Mii de cumpărători, afectațiChei apartament. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă să afecteze piața imobiliară și procesul de acordare a creditelor ipotecare. Potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credite ipotecare au fost amânate, iar valoarea împrumuturilor care nu au mai putut fi acordate depășește 437 de milioane de euro.

Problemele informatice persistă de aproximativ trei săptămâni.

Blocajul împiedică finalizarea tranzacțiilor

Potrivit analizei, indisponibilitatea sistemelor ANCPI face imposibilă emiterea extraselor de carte funciară și înregistrarea drepturilor de proprietate sau a ipotecilor, etape necesare pentru încheierea tranzacțiilor și acordarea creditelor.

Estimările arată că valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale amânate în această perioadă depășește un miliard de euro.

Situația afectează atât achizițiile de locuințe noi și vechi, cât și alte operațiuni imobiliare, precum preapartamentările, succesiunile și transferurile de proprietate.

Bloc

Bloc. Sursă foto: Pixabay

Mii de români aflați în căutarea unei locuințe, afectați

Potrivit Ipotecare.ro, fiecare săptămână în care sistemele ANCPI rămân nefuncționale întârzie aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar.

„Situația actuală este una fără precedent și este mult mai gravă, extinzându-se mai departe de tranzacțiile cu locuințe noi purtătoare de TVA 9%. Fiecare săptămână în care sistemele ANCPI nu funcționează este sinonimă cu aproximativ 1.500 de dosare de credit ipotecar amânate, cu o valoare cumulată de peste 131 de milioane de euro”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Analiza mai arată că întârzierile pot duce la expirarea antecontractelor de vânzare, a perioadelor de preaprobare a creditelor și a ofertelor cu dobândă preferențială. În unele cazuri, una dintre părțile implicate poate renunța la tranzacție, ceea ce poate genera costuri suplimentare și litigii.

Piața rezidențială era deja pe un trend descendent

Datele citate în analiză indică faptul că piața imobiliară înregistra deja o scădere înainte de apariția problemelor informatice de la ANCPI.

În primele șase luni din 2026, numărul locuințelor vândute în București și Ilfov a fost cu 1,4% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivel național, vânzările de locuințe au scăzut cu aproape 9%, potrivit datelor ANCPI incluse în analiză.

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