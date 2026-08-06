HAI România! Jean Maurer, adevărul neștiut: Cearta cu Serghei Mizil, crima din familia Ceaușescu și trucurile KGB







„S-au făcut scenarii și butaforii pe care el le-a luat în calcul...”Într-o ediție de colecție a podcastului, Jean Maurer (fiul fostului prim-ministru comunist Ion Gheorghe Maurer) oferă o mărturie rară și extrem de sinceră despre viața în cartierul interzis al nomenclaturii, prieteniile cu beizadelele regimului și dramele de neconceput din spatele ușilor închise.Aflați adevărul din spatele certurilor cu Serghei Mizil, detaliile cutremurătoare despre tragedia Doncăi Mizil provocată de Elena Ceaușescu, dar și cum reușea tatăl său să păcălească microfoanele KGB prin „sfaturile din baie”.🔴 Nu uita să te ABONEZI la canal și să apeși pe clopoțel 🔔 pentru a nu rata următoarele episoade!📌 #JeanMaurer #PodcastRomania #Ceausescu #NicuCeausescu #SergheiMizil #IstorieAscunsa #ComunismRomania #InterviuExclusiv #Primaverii