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România caută muncitori în străinătate, dar are 1,35 milioane de femei inactive. Cristina Chiriac: „Avem o problemă de valorificare”

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România caută muncitori în străinătate, dar are 1,35 milioane de femei inactive. Cristina Chiriac: „Avem o problemă de valorificare”Muncitori Nepal. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

România nu s-ar confrunta, în realitate, cu o lipsă de forță de muncă, ci cu incapacitatea de a folosi resursele umane deja existente, susține Cristina Chiriac. Președinta CONAF afirmă că 1.357.000 de femei sunt declarate inactive, deși se află la vârsta la care ar putea munci. Invitată în emisiunea „Picătura de Business”, realizată de Radu Preda și difuzată pe canalul de YouTube Hai România, aceasta a explicat de ce consideră că statul ar trebui să se uite mai întâi la această categorie înainte de a aduce sute de mii de lucrători din străinătate.

„Toată lumea, nu? Dar versus imaginea despre care nu vorbim. Unde este? Avem 1.357.000 de femei declarate inactive. Mai spun o dată, 1.357.000, conform datelor statistice publicate de către Institutul Național de Statistică, care sunt femei inactive.”

Cristina Chiriac: România nu își valorifică resursa umană

Președinta CONAF spune că problema ar trebui privită din perspectiva capitalului uman existent în România.

„Corect? Brav, îmi place raționamentul. Stau acasă. Păi da, dar nu stau. Dintr-un milion, în ghilimele, dintr-un milion patru sute. Ce greșește România și ce face totalmente greșește România este că acest standard de deficit de forță de muncă calificat ar trebui tratat ca o nevalorificare a capitalului uman existent în România. Tu în loc să aduci sute de mii de lucrători, din afară, din țări, Bangladesh, Vietnam și așa mai departe, ar trebui să te gândești la provocarea culturală pe care o vei avea peste 30 de ani, ar trebui să te gândești ce faci cu această plajă inactivă pe care tu ar trebui să o valorifici ca o resursă umană.”

Chiriac a explicat că situația femeilor inactive nu are o singură cauză și că discutăm despre persoane cu vârste de până la 65 de ani. Ea pregătește o cercetare pe această temă, care urmează să fie lansată pe 15 septembrie.

„Da, este disponibilă. Este disponibilă. Doar că trebuie să înțelegem că avem nevoie de politici de ocupare serioasă și mai mult decât atât, România nu are o problemă de deficit de forță de muncă, are o problemă de valorificare.”

Radu Preda și Cristina Chiriac

Radu Preda și Cristina Chiriac. Sursă foto: captură video

15.000 de antreprenori reclamă nevoia de oameni calificați

Punctul de plecare al cercetării a fost chiar problema ridicată de mediul de afaceri. Potrivit Cristinei Chiriac, principala nevoie identificată în rândul celor 15.000 de membri CONAF este găsirea forței de muncă specializate.

„Am pornit de la un lucru esențial și anume deficitul de forță de muncă. Toți antreprenorii, eu reprezint Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin și am făcut o cercetare, un sondaj, hai să-i spunem așa, în rândul confederației și nevoia principală a tuturor celor 15.000 de membri a fost că au nevoie de forță de muncă calificată.”

Numărul femeilor inactive a crescut cu 50.000 într-un an

Datele analizate de Cristina Chiriac indică și o creștere a fenomenului.

În 2024, numărul femeilor inactive era de aproximativ 1,3 milioane, iar în 2025 cifra a crescut cu aproximativ 50.000.

„A crescut cu 50.000! Într-un singur an, 50.000 de persoane care s-au declarat inactive. Asta este enorm. Dacă vom continua în ritmul acesta, trebuie să înțelegem că în România a ajuns în situația aceasta de lipsă de oportunități, de lipsă de investitori, de competitivitate scăzută, pentru că noi o sărăcim în fiecare zi.”

Cercetarea anunțată pentru 15 septembrie a fost realizată timp de patru luni de o echipă formată din 12 contributori din domenii precum educația, sănătatea și zona socială.

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