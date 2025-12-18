CONAF și Banca Națională a României au semnat un parteneriat pentru educația economico-financiară – un angajament comun pentru viitorul economic al României

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Banca Națională a României (BNR) au încheiat un Acord de parteneriat prin care își asumă, într-un cadru instituțional solid și coerent, contribuții comune la educația economico-financiară, ca fundament al unei economii responsabile, competitive și sustenabile.

Acest parteneriat reprezintă întâlnirea firească dintre autoritatea monetară fundamentală a statului român și cea mai relevantă organizație patronală dedicată antreprenoriatului feminin, unite de convingerea că educația economică și financiară este o condiție esențială pentru maturizarea societății, pentru consolidarea mediului de afaceri și pentru creșterea capacității de decizie informată la nivel individual și colectiv.

Scopul acordului este facilitarea cooperării dintre CONAF și BNR în vederea dezvoltării unor proiecte comune de educație economico-financiară, într-un cadru inter-instituțional în care inițiativele celor două entități să fie corelate, coordonate unitar și orientate către impact sistemic. Parteneriatul creează premisele unui schimb constant de expertiză și experiență, valorificând astfel rezultatele celor două instituții în aria educației economice și financiare.

„Educația economico-financiară nu este un capitol opțional într-o economie modernă. Este fundația tăcută pe care se sprijină stabilitatea, încrederea și capacitatea unei societăți de a lua decizii bune atunci când contextul devine complicat.

Parteneriatul dintre CONAF și Banca Națională a României pornește de la o realitate simplă: economiile nu se prăbușesc din lipsă de ambiție, ci din lipsă de înțelegere. Iar deciziile care rezistă în timp nu sunt cele luate sub presiunea momentului, ci cele construite pe educație, rigoare și claritate.

Acest acord nu își propune să bifeze o inițiativă, ci să schimbe un reflex. Să mute educația economică din zona teoretică în centrul vieții antreprenoriale și instituționale, într-un moment în care volatilitatea globală nu mai este excepția, ci norma. Alianța dintre o organizație patronală națională și banca centrală creează șansa unui impact care depășește ciclurile scurte și produce efecte structurale.

Pentru CONAF, parteneriatul înseamnă asumarea unei responsabilități pe termen lung: aceea de a transforma cunoașterea economică într-un avantaj competitiv real, într-un instrument de reducere a riscurilor și într-un sprijin concret pentru decizii antreprenoriale mai bine fundamentate. Pentru economia României, este un pas necesar spre o cultură economică mai matură, capabilă să ofere direcție, stabilitate și repere clare generațiilor care vor construi viitorul,” a declarat Cristina Chiriac, Președinta CONAF.

În ceea ce privește banca centrală, conform mesajelor transmise în cadrul evenimentelor de profil de către Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, ”Investiția în educația economică generală, din care derivă educația financiară, este cea mai sigură investiție din portofoliul de capital uman al unei națiuni. De aici începe construirea unei societăți responsabile și prospere, capabilă să înfrunte provocările în mod competitiv, cu echilibru și înțelepciune.

Educația economică și financiară înseamnă, întâi de toate, cetățeni bine informați, orientați către obiective realiste și alegeri responsabile, înseamnă antreprenoriat puternic și competitiv, bună guvernare și politici economice sănătoase. În acest sens, rolul autorităților este unul major, însă succesul va fi asigurat doar printr-un efort participativ, prin parteneriate solide cu mediul academic și comunitatea antreprenorială.”

Astfel, parteneriatul dintre CONAF ȘI BNR vizează explorarea și dezvoltarea de noi programe educaționale, calibrate pe nevoile specifice ale grupurilor țintă vizate, precum și realizarea de schimburi de informații menite să eficientizeze proiectele comune și să maximizeze impactul acestora la nivel național.

Prin acest acord, cele două instituții își asumă responsabilitatea unei colaborări active și riguroase: desfășurarea de activități comune de cercetare, educație și diseminare, susținerea reciprocă în promovarea inițiativelor, asigurarea vizibilității proiectelor comune, precum și planificarea, monitorizarea, evaluarea și comunicarea rezultatelor obținute, cu respectarea identității și a rolului instituțional al fiecărei părți.

Acordul este încheiat pentru o perioadă de trei ani și marchează un pas strategic în consolidarea unui cadru național coerent de educație economico-financiară, construit pe responsabilitate, rigoare și viziune pe termen mediu și lung.

Prin acest parteneriat, CONAF își reafirmă misiunea de a contribui activ la dezvoltarea capitalului economic și antreprenorial al României, iar Banca Națională a României își consolidează rolul de pilon al stabilității și educației financiare, într-un demers comun care privește nu doar prezentul, ci arhitectura economică a generațiilor viitoare.

Despre CONAF

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 3 federații, 16 patronate, 55 asociații și 10.000 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează̆ evenimente importante pentru societatea românească̆, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, Forumul ”De Vocație Antreprenoare”, ”SuraTAX”, Forum ”24 Trends for 2024”, „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” - în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , ”Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Nicoleta Munteanu, Marius Ghenea, Anca Damour, Tatian Diaconu, Hildegard Brandl, Daniela Marişcu, Gabriel Biriş, Dan Oros, Görkem Oran, Theodora Popa