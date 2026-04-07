Sistemul educațional e nevoit să ţină pasul cu inteligența artificială, atenţionează rectorul Politehnicii Bucureşti

Inteligența artificială intră într-o etapă în care poate prelua sarcini până acum rezervate oamenilor, iar sistemul de educație trebuie să se adapteze rapid la aceste transformări, a declarat rectorul Politehnicii București, Mihnea Costoiu, în cadrul Maratonului Profit.ro „Școala după ChatGPT”. Declarațiile vin într-un context în care dezvoltarea tehnologiilor AI ridică tot mai multe întrebări legate de rolul omului, dar și de responsabilitate și reglementare.

Rectorul Politehnicii a explicat că evoluția inteligenței artificiale marchează o schimbare profundă la nivelul societății, comparabilă cu marile transformări industriale din trecut.

„Este o schimbare majoră de paradigmă prin care trece societatea. Este, păstrând proporţiile, o nouă revoluţie industrială”, a spus Costoiu, subliniind că noile tehnologii nu se mai limitează la a sprijini activitatea umană, ci ajung să o înlocuiască în anumite procese.

Potrivit acestuia, direcția actuală arată clar că inteligența artificială poate prelua din ce în ce mai multe activități, ceea ce schimbă fundamental modul în care funcționează piața muncii și economia. În paralel, universitățile sunt deja implicate în inițiative menite să accelereze integrarea inteligenței artificiale în economie. Un exemplu este Romanian Artificial Intelligence Hub, proiect care urmărește atât dezvoltarea cercetării, cât și sprijinirea companiilor din acest domeniu. Costoiu a explicat că aceste demersuri au un rol dublu: pe de o parte, crearea de soluții inovatoare, iar pe de altă parte, transferul rapid al acestora din mediul academic către sectorul economic.

„Trebuie să dezvoltăm acest mediu, iar universităţile sunt pe deplin implicate”, a spus rectorul.

Rectorul a atras atenția că utilizările actuale ale inteligenței artificiale reprezintă doar începutul. Deși tehnologia este deja prezentă în aplicații de tip chat sau generare de conținut, potențialul ei este mult mai mare.

„Este important să înţelegem până unde poate ajunge inteligenţa artificială”, a arătat acesta.

În același timp, dezvoltarea rapidă a AI ridică probleme sensibile, inclusiv în ceea ce privește drepturile de autor și responsabilitatea pentru conținutul generat.

„O inteligenţă artificială creează o soluţie, care este folosită de o altă inteligenţă artificială (...). La final apare întrebarea: cui aparţine produsul final?”, a spus Costoiu, subliniind existența unor zone juridice încă neclarificate.

Impactul inteligenței artificiale depășește deja zona aplicațiilor comerciale sau creative și ajunge în domenii sensibile, unde deciziile pot avea consecințe majore.

„Există decizii pe care inteligenţa artificială le ia, inclusiv de viaţă şi de moarte”, a afirmat acesta.

Declarația vine în contextul în care astfel de tehnologii sunt deja integrate în sisteme utilizate în domeniul militar, ceea ce amplifică discuțiile despre etică și control.

În acest context, rectorul Politehnicii București a subliniat că sistemul educațional trebuie să reacționeze rapid și să se adapteze noilor realități tehnologice.

„Trebuie să pregătim tinerii nu doar pentru inteligenţa artificială de astăzi, ci şi pentru cea care nu există încă, dar va apărea mâine”, a spus Costoiu.

Acesta a arătat că rolul școlii nu mai este doar de a transmite informații, ci de a forma capacitatea de adaptare continuă, într-o lume în care tehnologia evoluează într-un ritm accelerat.