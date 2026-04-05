Ministerul Educației: Liviu Maior a stabilit arhitectura sistemului de învățământ după 1990

Reprezentanții Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) au transmis un mesaj de condoleanţe după moartea fostului ministru al Învăţământului, Liviu Maior și au adus în prim-plan contribuţia acestuia la dezvoltarea sistemului de educaţie. Potrivit acestora, de numele său se leagă începuturile construcţiei unui sistem orientat către principiile şi valorile europene, într-o perioadă de tranziţie marcată de schimbări instituţionale şi redefinirea direcţiilor majore de dezvoltare.

„De numele său se leagă începuturile construcţiei unui sistem naţional de educaţie orientat către principiile şi valorile europene, într-o perioadă de tranziţie marcată de schimbări instituţionale importante şi de redefinirea direcţiilor majore de dezvoltare. Reuşind, într-un context sociopolitic complicat, să coaguleze energiile şi punctele de vedere diferite, Liviu Maior a fost primul ministru al Educaţiei din epoca postdecembristă care, odată cu adoptarea Legii nr. 84/1995 (Legea învăţământului), a stabilit noua arhitectură a cadrului legislativ al educaţiei”, se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei.

Reprezentanții Ministerului au explicat că actul normativ, considerat esenţial pentru societatea românească, a stat la baza unui sistem deschis către repere europene şi cooperare internaţională. Aceștia au adăugat de că în mandatul lui Liviu Maior, Legea nr. 88/1993 a avut un rol decisiv în conturarea primelor standarde de calitate din sistemul universitar.

De asemenea, cei din fruntea Ministerului au evidenţiat contribuţia lui Liviu Maior la definirea statutului cadrului didactic şi la consolidarea bazei sistemului educaţional actual.

„De asemenea, de numele lui Liviu Maior se leagă definirea statutului cadrului didactic - parte din construcţia sistemică începută în perioada 1992 - 1996. Nu doar pentru concretizarea unor iniţiative în texte de lege de sine stătătoare, ci şi pentru viziunea clară, structurală, România îi datorează, în mare măsură, fundaţia care susţine astăzi sistemul de educaţie, precum şi modernizarea şi bazele direcţiei occidentale, trasate riguros şi durabil prin claritate, în vremuri grevate de incertitudine, aşa cum au fost anii ’90”, au arătat reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei între 1992 şi 1996 şi profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, a încetat din viaţă duminică, 5 aprilie, la vârsta de 85 de ani. Anunţul a fost făcut de FC Universitatea Cluj.

Născut la 2 octombrie 1940, în Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, acesta şi-a obţinut titlul de doctor în istorie în 1974, în cadrul aceleiaşi universităţi clujene. După 1990, a devenit profesor universitar titular şi coordonator de doctorate la Facultatea de Istorie şi Filosofie.

În plan public, după schimbările din 1989, a ocupat mai multe funcţii, inclusiv portofoliul Educaţiei în guvernul condus de Nicolae Văcăroiu. Anterior, între 1984 şi 1991, a fost la conducerea Clubului Sportiv Universitatea Cluj.

Activitatea sa a fost recunoscută prin distincţii precum „Meritul Academic” şi Premiul Academia Română, acordat în 1993. Totodată, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea mai multor instituţii de învăţământ superior, între care universităţile „Petru Maior” din Târgu-Mureş, „Lucian Blaga” din Sibiu şi „Andrei Şaguna” din Constanţa.

În cariera politică, a fost senator din partea PSD în Parlamentul României, în perioada 1996–2003, iar ulterior a reprezentat România ca ambasador în Canada, între 2003 şi 2005.