Social

A murit Liviu Maior, fost ministru al Educației și ambasador al României în Canada

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Istoricul Liviu Maior, fost ministru al Învățământului în perioada 1992–1996, a murit duminică, 5 aprilie 2026, la vârsta de 85 de ani. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Universității Cluj, care au transmis că fostul conducător al clubului sportiv din perioada 1984–1991 s-a stins din viață: „Moartea lui Liviu Maior (2 octombrie 1940 – 5 aprilie 2026) închide, din păcate, un capitol esențial din istoria recentă a educației românești.

A fost singurul ministru al Educației, din ultimii 36 de ani, care a avut nu doar șansa, ci și răbdarea și consistența de a începe și a duce până la capăt un mandat complet de patru ani (1992-1996. Într-un timp al incertitudinii, al experimentelor instituționale și al tentațiilor de improvizație, această continuitate a însemnat mai mult decât o simplă performanță administrativă: a însemnat construcție.”

Cine a fost Liviu Maior

Născut la 2 octombrie 1940, la Beclean, Liviu Maior a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai. A fost specializat în istoria modernă, cu lucrări dedicate mișcării de emancipare a românilor din Transilvania. De-a lungul carierei, a primit Premiul Academiei Române în 1993 și distincția „Meritul Academic”. A fost, de asemenea, Doctor Honoris Causa al mai multor universități din România: „Petru Maior” din Târgu Mureș, „Lucian Blaga” din Sibiu și „Andrei Șaguna” din Constanța. Liviu Maior a ocupat funcția de ministru al Educației între 1992 și 1996. Ulterior, a fost senator din partea Partidul Social Democrat. Între 2003 și 2005, a fost ambasador plenipotențiar al României în Canada.

Universitatea Cluj a transmis că Liviu Maior a fost unul dintre cei mai importanți istorici români: „În toate funcțiile ocupate și cu orice prilej, profesorul Liviu Maior a fost un promotor al valorilor naționale și al intereselor României la nivel internațional”.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Fiul său, George Maior, a fost directorul Serviciului Român de Informații.

0
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

HAI România!

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
Proiecte speciale