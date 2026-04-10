Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, apariție discretă la funeraliile lui Liviu Maior. Reuniune informală a „Grupului de la Cluj”.
- Răzvan Scarlat
- 10 aprilie 2026, 15:53
Funeraliile lui Liviu Maior, fost ministru al Educației, desfășurate la Cluj-Napoca, au reunit personalități marcante din politică, administrație și mediul academic. Printre participanți s-a numărat și Florian Coldea, într-o apariție rară, relatează foaiatransilvania.ro.
Funeraliile lui Liviu Maior au reunit figuri marcante ale vieții publice din România. Florian Coldea nu a lipsit
Ceremonia de înmormântare a profesorului Liviu Maior a avut loc la Cluj-Napoca și a adus împreună numeroase personalități din politică, administrație și mediul universitar. Fost ministru al Educației, Maior a murit la vârsta de 85 de ani și a fost considerat o figură importantă a vieții publice din Transilvania.
Evenimentul a depășit dimensiunea strict ceremonială și a devenit un moment de întâlnire pentru oameni influenți care au avut, de-a lungul timpului, legături cu mediul decizional din Cluj.
Lideri politici și reprezentanți ai mediului academic au fost prezenți la ceremonie
La slujba religioasă au participat mai multe nume cunoscute din spațiul public. Printre acestea s-au numărat Ioan Rus, Vasile Pușcaș, Remus Pricopie, Vasile Dîncu și Emil Boc, actualul primar al municipiului Cluj-Napoca.
Ceremonia religioasă a fost oficiată de IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, în prezența familiei, apropiaților și a altor invitați din diferite domenii.
Evenimentul a fost asociat în spațiul public cu așa-numitul „grup de la Cluj”, termen folosit pentru a descrie o rețea informală de persoane influente din administrația locală și politica națională.
Florian Coldea a avut o apariție discretă la înmormântarea lui Liviu Maior, fost ministru al Educației
În cadrul funeraliilor a fost observată și prezența lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Aparițiile sale publice sunt rare, iar participarea la acest eveniment a atras atenția.
Coldea a fost adjunctul lui George Maior, fost director al SRI și fiul lui Liviu Maior. Prezența sa la ceremonie a fost interpretată ca un semn al legăturilor personale și profesionale construite în timp.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.