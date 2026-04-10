Social

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, apariție discretă la funeraliile lui Liviu Maior. Reuniune informală a „Grupului de la Cluj”.

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Funeraliile lui Liviu Maior, fost ministru al Educației, desfășurate la Cluj-Napoca, au reunit personalități marcante din politică, administrație și mediul academic. Printre participanți s-a numărat și Florian Coldea, într-o apariție rară, relatează foaiatransilvania.ro.

Ceremonia de înmormântare a profesorului Liviu Maior a avut loc la Cluj-Napoca și a adus împreună numeroase personalități din politică, administrație și mediul universitar. Fost ministru al Educației, Maior a murit la vârsta de 85 de ani și a fost considerat o figură importantă a vieții publice din Transilvania.

Evenimentul a depășit dimensiunea strict ceremonială și a devenit un moment de întâlnire pentru oameni influenți care au avut, de-a lungul timpului, legături cu mediul decizional din Cluj.

La slujba religioasă au participat mai multe nume cunoscute din spațiul public. Printre acestea s-au numărat Ioan Rus, Vasile Pușcaș, Remus Pricopie, Vasile Dîncu și Emil Boc, actualul primar al municipiului Cluj-Napoca.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, în prezența familiei, apropiaților și a altor invitați din diferite domenii.

Evenimentul a fost asociat în spațiul public cu așa-numitul „grup de la Cluj”, termen folosit pentru a descrie o rețea informală de persoane influente din administrația locală și politica națională.

În cadrul funeraliilor a fost observată și prezența lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații. Aparițiile sale publice sunt rare, iar participarea la acest eveniment a atras atenția.

Florian Coldea (primul din stânga) și George Maior. Sursa foto: Mihai Bacalu

Coldea a fost adjunctul lui George Maior, fost director al SRI și fiul lui Liviu Maior. Prezența sa la ceremonie a fost interpretată ca un semn al legăturilor personale și profesionale construite în timp.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

Proiecte speciale