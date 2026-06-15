Fanii l-au criticat dur pe starul rock Rod Stewart după ce acesta a fost văzut încurajând Scoția la un meci al Cupei Mondiale FIFA la mai puțin de o zi după ce a anulat brusc un concert în California din cauza unei boli, potrivit New York Post.

Cântărețul, în vârstă de 81 de ani, și-a anulat concertul programat pentru vineri seara la Amfiteatrul North Island Credit Union din San Diego cu doar 40 de minute înainte de a urca pe scenă.

Organizatorii au invocat inițial o infecție a sinusurilor, în timp ce vedeta a declarat ulterior că medicii l-au diagnosticat cu o infecție acută a căilor respiratorii superioare care a provocat laringită.

Rod Stewart le-a cerut scuze fanilor într-o postare pe rețelele de socializare vineri și a spus că speră să reprogrameze spectacolul, care a făcut parte din turneul său de adio One Last Time.

Însă cântărețul s-a trezit rapid criticat după ce a postat sâmbătă dimineață un videoclip în care se îmbarca într-un avion privat cu fiii săi, Aidan și Alastair, spre Boston, pentru a urmări meciul dintre Scoția și Haiti de la Cupa Mondială.

„Iată-ne zburând la Boston ca să vedem Scoția la Cupa Mondială”, a spus Stewart în videoclip, înainte de a li se alătura fiilor săi cântând „Fără Scoția nu e distracție!”.

Postarea a stârnit indignare în rândul fanilor, care s-au întrebat cum a părut Rod Stewart energic și cu voce puternică după ce a spus că nu a putut cânta cu o seară înainte.

Fotografiile și videoclipurile de la meci care circulă online păreau să-l arate pe Stewart zâmbind în tribune, purtând culorile scoțiene. Într-o imagine distribuită pe scară largă pe rețelele de socializare, se puteau vedea în fața lui două pahare cu ceea ce păreau a fi băuturi alcoolice.

Un reprezentant al lui Stewart a apărat anularea concertului, declarând pentru The San Diego Union-Tribune că problema medicală a cântărețului era reală.

Reprezentantul a spus că Stewart a primit „câteva runde de steroizi și tratament în speranța de a putea cânta”.

„A fost acolo [la stadionul unde urma să fie concertul], dar a trebuit să-i trimitem un mesaj pentru că nu avea voce”, a adăugat reprezentantul. „Evident, [steroizii] și-au făcut efectul, dar prea târziu pentru spectacol.”

Explicația nu a contribuit prea mult la calmarea fanilor frustrați.

„Prea bolnav pentru a cânta, dar în regulă să zbor prin țară pentru fotbal?”, a scris utilizatorul de Instagram @rhinorunsandwines sub postarea lui Stewart.

Un alt comentator, @grampbearkimlee, a criticat momentul publicării videoclipului, scriind: „De ce postează asta după ce a dezamăgit 10-15.000 de fani? ... Pare aproape intenționat. Cu siguranță nu-i pasă că fanii lui au fost cu adevărat dezamăgiți și cu doar 45 de minute înainte de ora de începere aseară.”

Stewart urmează să cânte luni la Amfiteatrul Red Rocks din Colorado, lăsându-i pe fani să se întrebe dacă cântărețul și-a revenit complet - și dacă participanții la concertul din San Diego vor avea parte în cele din urmă de spectacolul de machiaj pe care l-a promis.