Secretele lui Penny Lancaster pentru o căsnicie perfectă alături de Rod Stewart

Penny Lancaster, soția legendarului cântăreț Rod Stewart, a declarat că simte că „merită o medalie” după 26 de ani de relație și 18 ani de căsnicie. Ea a povestit cum reușesc ea și Stewart să mențină vie intimitatea și chimia dintre ei după aproape două decenii împreună, potrivit Fox News.

„Da, 26 de ani! Cred că merit o medalie, nu-i așa? Glumesc doar”, a spus Penny Lancaster.

Cei doi s-au cunoscut în 1999, când Penny era studentă la Barking College. Artistul și partenera lui s-au căsătorit în 2007 și au doi copii: Alastair Wallace și Aiden Patrick. La momentul căsătoriei, Rod Stewart era deja tatăl a șase copii.

Lancaster a explicat că, într-o familie mixtă cu program încărcat, este esențial să își facă timp unul pentru celălalt. Ea a spus că cinele romantice, plimbările lungi și momentele petrecute împreună la cafea după școală sunt esențiale într-o căsnicie. „Ne flirtăm reciproc și ne facem să râdem”, a adăugat ea.

Un alt aspect important pe care Penny Lancaster l-a menționat este celebrarea momentelor speciale. Soția lui Rod Stewart a spus că nu uită niciodată de aniversări. De exemplu, pentru ultima aniversare a căsătoriei, au făcut o călătorie romantică cu trenul între Paris și Portofino, rememorând locurile în care s-au logodit și s-au căsătorit.

Pentru Lancaster, secretul unei relații de succes este și timpul petrecut separat, care „menține scânteia vie”. Aceasta a explicat că pauzele le permit să aprecieze și mai mult momentele petrecute împreună și să mențină pasiunea vie în relație.

Pe lângă rolul de mamă și parteneră, Penny Lancaster se implică activ în proiectele personale și comunitare. Rod Stewart a fost căsătorit de patru ori înainte de Penny Lancaster. Prima soție a fost Alana Hamilton, urmată de Sarah Aspin și Rachel Hunter. A avut copii din fiecare căsătorie și relații anterioare, inclusiv cu Kelly Emberg.