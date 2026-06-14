Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis duminică seară că formațiunea este dispusă să participe la discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea, însă o poziție privind susținerea viitorului Executiv va fi luată doar după clarificarea majorității parlamentare, a programului de guvernare și a componenței cabinetului.

Liderul UDMR a comentat situația politică apărută după retragerea lui Eugen Tomac din cursa pentru formarea noului guvern și nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Kelemen Hunor a arătat că experiența ultimelor săptămâni a demonstrat importanța existenței unei majorități parlamentare solide și a unui program de guvernare clar.

În introducerea mesajului său, liderul UDMR a făcut referire la eșecul încercării lui Eugen Tomac de a obține sprijinul necesar pentru învestirea unui cabinet.

„Lecția ultimelor săptămâni este clară: poți guverna cu majoritate parlamentară stabilă, program clar și decizii responsabile. Eugen Tomac a întors sarcina formării unui guvern, după ce a devenit clar că nu este necesară majoritate pentru inaugurarea guvernului.

Șeful statului l-a desemnat acum pe Adrian Veștea, politician al Partidului Național Liberal, fost ministru al dezvoltării. Cu toate acestea, metoda nominalizării ridică întrebări: putem începe construirea guvernului prin evitarea realităților parlamentare și politice, în timp ce după nominalizare trebuie clarificat dacă există sprijin parlamentar în spatele acestuia și cum se raportează Partidul Național Liberal la acesta?”, a scris Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a transmis că reprezentanții UDMR vor participa la eventualele discuții inițiate de premierul desemnat, considerând că acesta este comportamentul firesc într-un astfel de moment politic.

„Dacă premierul nominalizat ne invită să negociem, bineînțeles că îi vom asculta sugestiile”, a transmis liderul Uniunii.

Totuși, el a precizat că o hotărâre privind susținerea viitorului guvern nu poate fi luată înainte de prezentarea detaliilor esențiale ale proiectului politic.

„Abia când vom ști cu ce majoritate parlamentară, cu ce program de guvernare și cu ce miniștri se bazează, vom putea lua o decizie responsabilă cu privire la poziția UDMR”.

În finalul mesajului, președintele UDMR a subliniat că actuala perioadă de incertitudine trebuie încheiată cât mai repede, iar partidele trebuie să găsească o formulă de guvernare capabilă să funcționeze.

„Oamenii așteaptă, pe bună dreptate, ca, după o perioadă îndelungată de incertitudine politică, România să aibă un guvern funcțional. În zilele următoare trebuie clarificate condițiile pentru aceasta.”