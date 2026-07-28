Președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a transmis marți un mesaj clar de susținere și solidaritate pentru România și pentru premierul interimar Ilie Bolojan, în urma recentelor incidente de securitate provocate de pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian național. Liderul politic european a catalogat aceste acțiuni drept complet inacceptabile și a subliniat că protejarea graniței estice reprezintă o responsabilitate comună a Uniunii Europene.

În mesajul său public, preluat și de pagina oficială a PNL, președintele popularilor europeni a evidențiat că întreaga comunitate europeană rămâne alături de români în fața acestor provocări de securitate.

„Europa este pe deplin unită alături de poporul român în urma recentelor incursiuni ale dronelor ruseşti şi a încălcărilor spaţiului aerian al României. Acest lucru este pur şi simplu inacceptabil. Securitatea cetăţenilor români este securitatea cetăţenilor europeni”, a scris, marţi, pe Facebook, preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, mesajul fiind distribuit şi pe pagina oficială a PNL.

De asemenea, liderul PPE a punctat că situația actuală ”este o reamintire puternică a consecinţelor războiului ilegal de agresiune purtat de Putin împotriva Ucrainei de mai bine de patru ani, o ameninţare la adresa securităţii întregii Europe”.

Manfred Weber a adus în discuție și pericolul războiului hibrid purtat de Moscova, apreciând totodată modul ferm și eficient în care autoritățile române au răspuns amenințărilor din aer.

„Nu putem accepta ca propaganda şi dezinformarea promovate de Federaţia Rusă să găsească teren fertil în România sau în orice alt stat european. Europa este puternică atunci când rămâne unită şi îşi apără ferm libertatea, democraţia şi securitatea comună. Reacţia rapidă, pregătirea şi determinarea României de a doborî cele trei drone demonstrează curaj şi eficienţă, precum şi un angajament ferm pentru protejarea atât a cetăţenilor români, cât şi a celor europeni”, a mai transmis preşedintele PPE.

Răspunsul la astfel de amenințări trebuie să includă, în viziunea reprezentantului PPE, o accelerare a mecanismelor europene dedicate apărării comune și sprijinirii statelor aflate în prima linie.

El consideră că ”este esenţială accelerarea instrumentelor europene de consolidare a capacităţilor de apărare, inclusiv prin implementarea rapidă a iniţiativei SAFE, astfel încât România şi întreaga Europă să fie mai bine pregătite să răspundă unor astfel de ameninţări”.

În același timp, Manfred Weber și-a exprimat susținerea necondiționată pentru pașii întreprinși la nivel executiv în România.

„Susţin pe deplin demersurile premierului Ilie Bolojan pentru consolidarea sprijinului european acordat României şi pentru adoptarea rapidă a măsurilor necesare întăririi securităţii la frontiera estică a Uniunii Europene”, a adăugat preşedintele popularilor europeni.

Poziția tranșantă a liderului PPE vine pe fondul unor evenimente succesive grave: în trei zile consecutive, câte o dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc, toate fiind doborâte de sistemele de apărare.

Referitor la proveniența aparatelor de zbor, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a făcut precizări oficiale. Acesta a anunțat că cea de vineri a fost cu siguranță dronă rusească, în timp ce pentru celelalte două drone sunt efectuate în continuare verificări de specialitate.