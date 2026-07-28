Guvernul a anunțat marți că toate cele 12 hotărâri contestate de PSD au fost adoptate cu respectarea procedurilor legale și constituționale. Reacția Executivului a venit după ce Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații au depus plângeri prealabile și au sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea actelor emise de cabinetul interimar. Guvernul susține că blocarea unora dintre hotărâri ar putea aduce României penalități de 1 miliard de euro și pierderi suplimentare de zeci de milioane de euro.

Executivul a anunțat că va acționa în continuare în cadrul legal al procedurii declanșate de PSD împotriva celor 12 hotărâri de guvern. Potrivit Guvernului, demersul social-democraților afectează acte normative cu o importanță financiară și socială majoră.

„Politicianist şi cu periclitarea intereselor României, PSD şicanează Guvernul, pe care l-a doborât fără a avea nicio soluţie alternativă, cu încercări de blocare a mai multor hotărâri de guvern de mare importanţă financiară şi socială. Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanţă a acestor acte normative este că Guvernul şi-ar fi depăşit, prin adoptarea lor, atribuţiile de cabinet interimar, acuzaţie infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al ministerului Justiţiei", spune Executivul într-un comunicat.

Guvernul arată că printre actele contestate se află trei hotărâri legate de jaloane asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Prima este Hotărârea Guvernului nr. 545 din 16 iulie 2026, aferentă Jalonului 508. Actul modifică anexa nr. 3 la HG nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și articolul 6 alineatul 6 din HG nr. 1.186/2014.

A doua este Hotărârea Guvernului nr. 569/2026, corespunzătoare Jalonului 383. Aceasta stabilește procedura de acordare a plăților și situațiile în care poate fi suspendat, modificat sau încetat dreptul la beneficiul pentru locuire și la beneficiul de tranziție acordat persoanelor adulte cu handicap. A treia hotărâre este asociată Jalonului 31 și privește aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Actul a fost adoptat în ședința Guvernului din 23 iulie.

Guvernul susține că hotărârile trebuie să intre în vigoare până la finalul lunii august pentru ca România să nu piardă sume importante.

„Dacă aceste Hotărâri de Guvern nu vor intra în vigoare până la data de 31 august, România va suporta penalităţi de 1 miliard de euro în cazul Hotărârii de Guvern privind Strategiei naţionale pentru conservarea biodiversităţii şi zeci de milioane pentru celelalte două", precizează Guvernul.

Executivul afirmă că demersul PSD nu afectează doar îndeplinirea jaloanelor din PNRR, ci și măsurile destinate unor categorii vulnerabile. Potrivit comunicatului, suspendarea HG nr. 569/2026 ar pune în pericol sprijinul acordat persoanelor adulte cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale publice și încearcă să se integreze în comunitate.

Executivul a acuzat PSD că este dispus să afecteze aceste măsuri în disputa cu actualul cabinet. Executivul mai arată că, "în războiul său iresponsabil cu Guvernul, PSD este dispus să sacrifice şi interesele unor categorii sociale care au nevoie de sprijin".

Hotărârea contestată reglementează sprijinul financiar pentru locuire și pentru trecerea către o viață independentă a adulților cu handicap grav, accentuat sau mediu.

„Spre exemplu, PSD urmăreşte să suspende Hotărârea Guvernului nr. 569/2026 privind procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare şi încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie pentru persoanele adulte cu handicap. Aceasta se referă la procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidenţiale publice în cadrul procesului de dezinstituţionalizare şi integrare în comunitate vor beneficia de sprijin financiar pentru locuire şi pentru tranziţia către o viaţă independentă. 5.411 persoane adulte cu dizabilităţi sunt în această situaţie, iar în lipsa acestor prevederi procesul dezinstituţionalizării ar fi compromis", precizează Guvernul.

Executivul afirmă că PSD urmărește și suspendarea hotărârii prin care tinerii NEET, persoanele vulnerabile și angajatorii pot beneficia de măsuri pentru ocuparea forței de muncă.

Actul se adresează inclusiv tinerilor cu vârste între 19 și 26 de ani care nu au un loc de muncă. Guvernul amintește că hotărârea pune în aplicare OUG nr. 11/2026, inițiată chiar de Florin Manole, ministrul PSD al Muncii.

Pe lista actelor contestate se află și Hotărârea Guvernului nr. 530 din 9 iulie 2026. Aceasta aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la sancțiunile contravenționale neachitate și la dreptul de a conduce.

"PSD doreşte să suspende şi Hotărârea Guvernului nr. 530/09.07.2026, având ca obiect aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2026 privind sancţiunile contravenţionale neachitate şi dreptul de a conduce. Normele urmăresc inclusiv garantarea dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil pentru persoanele sancţionate", afirmă Executivul.

În total, PSD a depus plângeri prealabile împotriva a 12 hotărâri adoptate de Guvern în lunile iunie și iulie 2026.

Prima dintre acestea este HG nr. 545/16.07.2026, referitoare la modificarea organizării și funcționării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a HG nr. 1.186/2014.

HG nr. 546/16.07.2026 aprobă nivelul cotizației pentru realizarea interconectării cu instituții și organizații internaționale de schimb de organe în anul 2026.

HG nr. 547/16.07.2026 modifică actul normativ privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, precum și anexa nr. 3 la HG nr. 1.705/2006.

HG nr. 530/09.07.2026 stabilește normele de aplicare a prevederilor privind sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce.

HG nr. 512/02.07.2026 aprobă plafonul de cheltuieli pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali.

HG nr. 511/02.07.2026 modifică actul normativ referitor la organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

HG nr. 509/26.06.2026 modifică regimul unor arii naturale protejate și declararea ariilor speciale de conservare incluse în rețeaua Natura 2000.

HG nr. 501/26.06.2026 privește organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

HG nr. 569/2026 reglementează acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap.

HG nr. 570/2026 modifică și completează acte normative din domeniul ocupării forței de muncă.

O altă hotărâre, al cărei număr nu fusese încă identificat în comunicat, modifică actele normative privind compatibilitatea electromagnetică și introducerea pe piață a echipamentelor radio.

Ultimul act contestat este hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026-2030, adoptată în ședința din 23 iulie.

"Guvernul României a adoptat toate Hotărârile de Guvern cu respectarea procedurilor legale şi constituţionale", se mai arată în comunicat.

Reacția Executivului a venit după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că partidul a depus 12 plângeri prealabile împotriva celor 12 hotărâri.

PSD a sesizat Curtea de Apel București și solicită suspendarea executării actelor publicate de guvernul interimar.

Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că acesta va fi singurul responsabil în situația în care România pierde 1 miliard de euro din PNRR.

Liderul PSD i-a cerut totodată să trimită în Parlament Strategia națională pentru conservarea biodiversității, aprobată de Guvern prin hotărâre, pentru ca aceasta să fie adoptată printr-o procedură pe care social-democrații o consideră legală.