Metrorex are facturi restante de peste 11,5 milioane de lei către Hidroelectrica, după ce nu a achitat energia electrică timp de trei luni. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că metroul bucureștean nu riscă în acest moment să fie deconectat de la rețeaua de curent, iar discuțiile vizează o posibilă eșalonare a datoriei. În paralel, ministrul a anunțat extinderea verificărilor Corpului de Control la Metrorex, unde consideră că resursele financiare nu sunt folosite suficient de eficient.

Radu Miruță a declarat că factura lunară pentru energia electrică utilizată de Metrorex ajunge la aproximativ un milion de euro.

„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună şi trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni şi a primit o notificare”, anunţă, luni seară, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Ministrul a spus că a discutat atât săptămâna trecută, cât și luni seară cu directorul Hidroelectrica despre situația datoriilor.

Potrivit lui Radu Miruță, discuțiile dintre cele două companii vizează găsirea unei formule prin care suma restantă să poată fi achitată în rate.

„Am vorbit şi săptămâna trecută, şi în această seară cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situaţia în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eşalonarea plăţii”, a precizat Miruţă, care a menţionat, însă, că a extins misiunea Corpului de Control la Metrorex.

Ministrul interimar al Transporturilor a spus că, în opinia sa, la Metrorex ”banii nu sunt utilizaţi în cel mai eficient mod”. Potrivit datelor transmise de Club Feroviar, suma restantă ajunge la 11.521.602,22 lei.

Radu Miruță a transmis Metrorex o solicitare prin care cere explicații privind motivele pentru care facturile emise de Hidroelectrica nu au fost achitate la termen.

Ministerul solicită și situația detaliată a sumelor restante, inclusiv facturile și perioadele la care acestea se referă.

Metrorex trebuie să prezinte și demersurile făcute până acum pentru achitarea obligațiilor, precum și măsurile concrete și calendarul estimat pentru stingerea debitului de 11.521.602,22 lei.

Radu Miruță anunța încă din 11 mai că a convocat Adunarea Generală a Acționarilor statului român pentru schimbarea unor decizii și practici vechi de la Metrorex.

„Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curăţenia generală. Şi am început sǎ facem paşi”, afirma Miruţă.

Ministrul spunea atunci că a semnat documentele necesare pentru trimiterea Corpului de Control.

El arăta că problemele de la Metrorex ”nu mai pot fi ascunse sub preş” pentru că sunt ”prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”.