Florian Coldea ar fi fost readus în martie 2026 în postura de consilier extern informal pentru securitate al premierului albanez Edi Rama, susține publicația Pamfleti. Potrivit relatării din presa de la Tirana, fostul prim-adjunct al directorului SRI ar continua să ofere consultanță de la distanță și prin întâlniri confidențiale organizate în afara Albaniei, după ce colaborarea sa cu șeful Guvernului albanez devenise publică încă din 2023.

Pamfleti afirmă că informația privind revenirea lui Florian Coldea provine de la surse din interiorul unei agenții de securitate. Publicația susține că premierul albanez nu ar fi întrerupt în realitate legăturile cu fostul oficial al Serviciului Român de Informații după scandalul izbucnit în 2024.

Mai mult, potrivit aceleiași surse, Coldea ar fi fost văzut în ultimele zile la Tirana.

„În martie 2026, Edi Rama l-a readus pe Florian Coldea drept consilier extern informal pentru securitate, cu activitate la distanță și prin întâlniri confidențiale în afara Albaniei”, scrie Pamfleti.

Publicația afirmă că fostul prim-adjunct al SRI s-ar afla și în prezent în această poziție.

Relația profesională dintre Florian Coldea și premierul albanez Edi Rama devenise publică anterior prin apariția unui document oficial al Secretariatului General al Guvernului de la Tirana. Este vorba despre documentul nr. 3888/2 din 11 septembrie 2023, semnat de secretarul general al Cabinetului premierului, Engjëll Agaçi.

În document, Florian Coldea era enumerat printre consilierii externi ai premierului Edi Rama și era prezentat drept consilier pentru probleme de securitate. Documentul transmis Parlamentului albanez preciza explicit: „Florian Coldea – consilier extern al prim-ministrului pentru consultanță în chestiuni legate de securitate.”

Pamfleti susține că Florian Coldea ar fi fost numit consilier al lui Edi Rama în octombrie 2017 și că ar fi ocupat această poziție până în mai 2024. Publicația afirmă și că fostul oficial SRI ar fi fost remunerat cu 7.000 de euro lunar pentru această activitate.

Legătura dintre Coldea și cabinetul condus de Edi Rama a provocat controverse și în 2024. Fostul premier și președinte albanez Sali Berisha a făcut atunci public documentul privind statutul de consilier al fostului oficial SRI și a formulat mai multe acuzații privind relația dintre cei doi.

Guvernul de la Tirana nu a negat faptul că Florian Coldea fusese consilier extern al premierului, dar a respins acuzațiile opoziției albaneze privind presupuse activități ilegale. Potrivit Pamfleti, după apariția în România a informațiilor privind problemele judiciare ale lui Coldea s-a considerat că relația sa cu premierul albanez fusese încheiată.

Publicația susține însă că legăturile dintre cei doi ar fi continuat.

Pamfleti susține că agențiile de securitate din Albania ar deține rapoarte referitoare la activitatea lui Florian Coldea în perioada în care acesta avea statutul de consilier pentru securitate al premierului. Potrivit publicației, fostul prim-adjunct al SRI ar fi avut „întâlniri confidențiale cu miniștri, deputați și oameni de afaceri puternici din Albania”.

Aceeași sursă afirmă că Florian Coldea ar fi fost implicat în activități economice din mai multe domenii, între care construcții, imobiliare, energie, marketing, consultanță și management. În acest context, Pamfleti menționează societățile Strategic Sys SRL și Strategic Assets SRL. Publicația albaneză îl amintește și pe fostul general român Dumitru Cocoru.

De asemenea, în relatare apar fostul consilier al lui Edi Rama Dorjan Duçka, cunoscut și din dosarul fostului oficial FBI Charles McGonigal, precum și Marina Pandarof.

Pamfleti susține că aceștia ar fi avut roluri de intermediari în diferite relații ale lui Florian Coldea.

Potrivit publicației albaneze, după scandalul izbucnit în România în 2024 s-a presupus că premierul Edi Rama ar fi renunțat la colaborarea cu Florian Coldea.

Pamfleti afirmă însă că informații primite recent din interiorul unei structuri de securitate ar indica contrariul. Conform publicației, Coldea ar fi fost readus în martie 2026 într-o formulă informală de consiliere.

„Edi Rama nu a întrerupt legăturile cu fostul șef al serviciului secret român”, afirmă publicația albaneză.

Potrivit aceleiași surse, colaborarea actuală nu ar mai presupune o prezență instituțională similară celei consemnate în documentele guvernamentale din 2023. Consilierea s-ar desfășura „la distanță” și prin întâlniri confidențiale organizate în afara teritoriului albanez.

Articolul publicat la Tirana face legătura și cu situația fostei șefe a serviciului albanez de informații, Vlora Hyseni.

Pamfleti afirmă că, în perioada septembrie 2021 – martie 2023, Hyseni și Florian Coldea s-ar fi aflat simultan în structura de consiliere a premierului Edi Rama. Potrivit publicației, Vlora Hyseni ar fi avut statutul de consilier de securitate cu normă întreagă, în timp ce Florian Coldea ar fi fost consilier extern pentru probleme de securitate.

Pamfleti plasează această informație în contextul problemelor judiciare cu care se confruntă în prezent Vlora Hyseni și face o paralelă între situația acesteia și cea a fostului prim-adjunct al SRI.

Florian Coldea a fost prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații și a părăsit conducerea instituției în 2017. În iulie 2025, fostul general SRI a fost trimis în judecată de DNA alături de fostul general Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci.

În cazul lui Florian Coldea, procurorii au formulat acuzații care includ constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor.

Coldea a negat acuzațiile formulate împotriva sa. În august 2026, Curtea de Apel București a respins cererile și excepțiile formulate în camera preliminară și a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală.

Instanța a dispus începerea judecății.