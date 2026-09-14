Rapoarte atribuite fostului șef al Direcției Juridice a SRI, generalul Dumitru Dumbravă, conțin informații despre judecători, procurori, avocați și legăturile personale sau profesionale dintre aceștia, potrivit unor documente publicate de Lumea Justiției. Materialele apar în contextul dosarului în care DNA i-a trimis în judecată pe Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci, într-o cauză în care procurorii au formulat acuzații de grup infracțional organizat și trafic de influență.

DNA a anunțat, în comunicatul privind trimiterea în judecată, că activitățile investigate ar fi presupus inclusiv folosirea unor societăți de investigații pentru monitorizarea unor persoane implicate în litigii.

„Activitățile infracționale ar fi fost desfășurate până în anul 2024, potrivit unei scheme infracționale care presupunea cooptarea unor societăți de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanța juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați”.

Potrivit publicației, rapoartele conțineau informații despre magistrați implicați în dosare în care gruparea Coldea-Dumbravă-Trăilă ar fi avut interese. Lumea Justiției susține că Dumitru Dumbravă verifica personal unele dintre aceste informații și că, în anumite situații, se deplasa în teritoriu.

Datele astfel strânse ar fi ajuns ulterior la avocatul Doru Trăilă, în baza unor contracte de consultanță încheiate între firmele celor implicați. Publicația mai arată că unele informații ar fi fost furnizate și prin intermediul unei societăți de investigații care avea contract fie cu firma lui Dumitru Dumbravă, fie cu casa de avocatură a lui Doru Trăilă.

În materialele prezentate apar și informații despre părțile adverse din dosare și despre avocații acestora.

Unul dintre pasajele reproduse din rapoarte se referă la un dosar în care a fost implicat Adriean Videanu.

„Domnul Adriean Videanu a fost reprezentat în dosarul nr. 2067/1/2017 aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție de către domnul avocat Cîrnu Dragoș, acesta fiind soțul doamnei judecător Cîrnu Iulia-Manuela de la ICCJ, membru în completul de judecată care a soluționat cea de-a treia cerere de strămutare”.

Într-un alt pasaj apare numele judecătoarei Mihaela Popaiacu.

„Doamna judecător Mihaela Popaiacu este nepoata domnului judecător Marius Gabriel Săndulescu (Președintele Curții de Apel Pitești)”.

Documentele atribuite lui Dumbravă includ și informații despre relații de familie între magistrați și avocați.

„Domnul avocat Gil Vasile, soțul doamnei judecător Simona Camelia Marcu, care a deținut funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii – împuternicire avocațială av. Gil Vasile și declarație de avere judecător Simona Camelia Marcu”.

Un segment amplu din documentele publicate este dedicat procurorului Cornel Ioana și unor persoane despre care raportul afirmă că ar fi participat la nunta fiicei acestuia.

„Astfel, arătăm că domnul Săvulescu Aurel are o relație de prietenie cu domnul procuror Cornel Ioana, fiind chiar și invitat la nunta fiicei acestuia din urmă, informație obținută din surse deschise.

Mai mult, la nunta fiicei domnului procurorur Cornel Ioana, la care a participat și domnul Săvulescu Aurel, printre invitați s-au numărat și următoarele persoane (care dețineau, la acel moment, funcțiile care urmează a fi enumerate):

George Tomescu – președintele Tribunalului Argeș

Irina Lazăr – judecător la Secția penală a aceleiași instanțe

Daniel Radu – președintele Secției Civile a Curții de Apel Pitești

Denisa Stănișor – judecător la Curtea de Apel Pitești

Vali Vârtopeanu – șefa Secției Penale de la Tribunalul Argeș

Cornelia Inge Ene – judecător la Judecătoria Pitești

Ioana Pârvu – judecător la Tribunalul Argeș și Vâlcea

Marieta Dragomir – procuror general adjunct pe Argeș și Vâlcea

Daniel Vișan – prim-procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș

Petru Arsenescu – procurorul-șef al Parchetului Curtea de Argeș

Radu Sevastian – procuror la DNA Pitești

Nicolae Blaga – procurorul-șef de la DIICOT Argeș

Antonia Preoteasa (n.r. actuala Antonia Diaconu) – procurorul-șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești

Mitică Gheorghe – fost procuror general al Argeșului”.

Un alt pasaj se referă la activitatea profesională a procurorului Cornel Ioana.

„Domnul procuror Cornel Ioana, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești, deține în prezent funcția de inspector la Inspecția Judiciară din cadrul CSM.

Domnul procuror Cornel Ioana și domnul judecător Dantes Marcovici au fost numiți inspectori în cadrul Inspecției Judiciare prin aceeași hotărâre a CSM, în anul 2013, respectiv 2017”.

Rapoartele publicate conțin și informații referitoare la persoane din sistemul judiciar din Cluj.

„Baraș Ioan ar putea fi fostul Judecător la Judecătoria Cluj-Napoca (Facebook, https://www.facebook.com/ioan.baras, legătură cu Daciana Paler Groșan, actuala asociată a avocatului Claudiu Brehar, care îl reprezintă pe Gheorghe Dunca în justiție). Acest aspect se află în curs de investigare”.

Un alt pasaj îl menționează pe Florin Mihai Mornăilă.

„Florin Mihai Mornăilă – șeful DIICOT Cluj. Acesta este căsătorit cu Ramona Mornăilă, judecătoare la Tribunalul Cluj (n.r. decedată în decembrie 2025). În anul 2015, Florin Mihai Mornăilă i-a luat locul fostului șef al DIICOT Cluj, Mircea Hrudei (care nu mai putea ocupa o funcție de conducere, după deja două mandate în fruntea instituiției)”.

Printre informațiile publicate se află și un segment despre Lucia Paulina Brehar, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Lucia Paulina Brehar este fosta soție a lui Claudiu Brehar. Foarte implicată în cazul Flora. Până în august 2019, Lucia Paulina Brehar a fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. În mediul de afaceri local este cunoscut că despărțirea soților Brehar este aparentă, în realitate cei doi menținând un anumit nivel de legătură și chiar de interese de afaceri comune.

Presa a făcut de mai multe ori referire la faptul că mai multe rude ale Luciei Paulina Brehar profesează de asemenea în domeniul juridic:

a) ruda gradul IV Lucian Handra, avocat Baroul Maramureș;

b) ruda gradul IV Ovidiu Handra, avocat Baroul Cluj;

c) ruda gradul IV Bogdan Handra, agent de Poliție IPJ Cluj”.

Afirmațiile din aceste documente sunt prezentate ca informații conținute în rapoartele atribuite lui Dumitru Dumbravă și nu reprezintă, prin simpla lor apariție în aceste materiale, constatări judiciare privind persoanele menționate.

Lumea Justiției anunță că va publica și alte informații din documentele respective, inclusiv despre presupuse activități de filaj care ar fi vizat avocați ai părților adverse.