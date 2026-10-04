Membrii Partidului Verde din Marea Britanie au adoptat duminică o rezoluție prin care clasifică sionismul drept o formă de rasism. Decizia a stârnit un val dur de critici din partea comunității evreiești britanice și a guvernului de la Ierusalim, care a reacționat ferm, declarând că consideră formațiunea politică drept o organizație care oferă legitimitate terorismului, transmite Reuters.

Formațiunea politică, ce a obținut 6% din opțiunile de vot la alegerile naționale din 2024, a catalogat sionismul drept un proiect politic etnonaționalist. Cu această ocazie, Verzii au cerut din nou executivului laburist de la Londra să oprească orice comerț cu armament desfășurat cu Israelul. Reprezentanții partidului au precizat într-o comunicare oficială că moțiunea reafirmă sprijinul pentru dreptul la autodeterminare și solicită crearea unui singur stat democratic pe tot teritoriul Palestinei istorice.

Înțelesul sionismului, mișcarea care a stat la baza fondării statului modern Israel în secolul trecut, alături de impactul său asupra drepturilor populației non-evreiești din regiune, rămâne un subiect intens disputat. Organizațiile evreiești definesc conceptul ca fiind dreptul poporului evreu la autodeterminare.

Votul din cadrul Partidului Verde s-a încheiat cu 1.022 de opțiuni pentru și 813 împotrivă, în ciuda dezacordului exprimat de numeroși lideri marcanti ai formațiunii. Zack Polanski, liderul partidului și candidat la alegerile parlamentare din circumscripția londoneză rămasă vacantă după plecarea fostului premier Keir Starmer, a ales să nu își exprime votul.

Rezultatul votului a fost primit cu o condamnare fermă din partea organizațiilor evreiești din Marea Britanie. Reprezentanții Mișcării pentru Iudaismul Progresist au afirmat că "Partidul Verde a transformat antisemitismul în politică de partid şi a devenit un partid rasist", completând că sprijinul oferit de anumiți membri evrei acestei inițiative nu împiedică folosirea ei în scopuri discriminatorii împotriva altor persoane.

De cealaltă parte, vicepreședintele formațiunii, Mothin Ali, susținător al proiectului, a declarat la Sky News că bilanțul tragic al victimelor palestiniene din conflictul declanșat de atacul din 2023 asupra festivalului de muzică din Israel reprezintă cadrul în care s-a desfășurat această acțiune politică. În viziunea sa, "Moţiunea defineşte sionismul destul de clar. Îl defineşte ca o mişcare etno-naţionalistă. Îl defineşte ca pe o curăţare etnică. Îl defineşte ca pe un genocid".

Poziția oficială a guvernului de la Londra încadrează acțiunile coloniștilor israelieni din Cisiordania ca fiind curățare etnică, însă menționează că stabilirea existenței unui genocid în privința altor acțiuni militare aparține exclusiv instanțelor de judecată.

Statul Israel neagă ferm acuzațiile de genocid sau curățare etnică și a solicitat celorlalte forte politice din Marea Britanie să sancționeze public decizia adoptată de Partidul Verde. Oficialii israelieni au susținut că "Verzii au adoptat nu doar culoarea verde a Hamas, ci şi ideologia acestuia: eliminarea Statului Israel prin luptă armată".