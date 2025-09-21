International

Starmer pregătește recunoașterea oficială a statului Palestina de către Regatul Unit

Starmer pregătește recunoașterea oficială a statului Palestina de către Regatul UnitSursă foto: Captură de ecran Youtube
Premierul britanic Keir Starmer urmează să facă, duminică după-amiază, declarația privind recunoașterea oficială a Palestinei de către Regatul Unit, informează BBC.

Premierul Keir Starmer urmează să anunțe recunoașterea Palestinei

Decizia vine după ce premierul Keir Starmer a anunțat în iulie că Regatul Unit își va schimba poziția în septembrie, dacă Israelul nu respectă condițiile, inclusiv un acord pentru încetarea focului în Gaza și angajamentul pentru o pace durabilă, printr-o soluție cu două state.

Aceasta reprezintă o schimbare majoră în politica externă britanică, după ce guvernele anterioare considerau că recunoașterea Palestinei ar trebui făcută doar în cadrul unui proces de pace și într-un moment strategic pentru maximul impact.

Critici și argumente morale în jurul deciziei britanice

Decizia Regatului Unit a stârnit reacții puternice din partea guvernului israelian, unor conservatori și a familiilor ostaticilor. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut anterior că această măsură „răsplătește teroarea”.

Palestina

Sursa foto: pixabay.com

Oficialii britanici subliniază responsabilitatea morală de a interveni pentru a menține vie speranța unei păci durabile. Surse guvernamentale au raportat că situația de pe teren s-a agravat considerabil în ultimele săptămâni, evidențiată de imagini cu foametea și violențele din Gaza, descrise anterior de premier drept „inacceptabile”.

Operațiunea terestră recentă a Israelului în Gaza City, calificată de un oficial ONU drept „catastrofală”, a forțat sute de mii de persoane să își părăsească locuințele.

Ce înseamnă recunoașterea Palestinei

O anchetă ONU a acuzat Israelul de genocid în Gaza, însă Israelul respinge raportul ca „fals”. Miniștrii britanici citează și expansiunea așezărilor ilegale din West Bank, inclusiv proiectul E1, ca motiv pentru recunoașterea Palestinei.

Miniștrii britanici au evidențiat și expansiunea continuă a așezărilor israeliene în West Bank-ul ocupat, considerate ilegale de dreptul internațional, ca un factor determinant în decizia de a recunoaște statalitatea palestiniană.

Tensiunile au escaladat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, care a ucis aproximativ 1.200 de persoane în sudul Israelului și a luat 251 de ostatici, iar riposta israeliană a dus la peste 64.964 de victime în Gaza, conform Ministerului Sănătății din teritoriu.

