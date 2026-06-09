Israelul și Iranul au suspendat atacurile reciproce după intervenția directă a președintelui american Donald Trump, însă armistițiul rămâne fragil, iar ambele părți avertizează că ar putea relua ostilitățile, potrivit agenției Reuters.

Cea mai importantă evoluție a ultimelor ore este avertismentul transmis de Trump premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Liderul de la Casa Albă a declarat că l-a atenționat pe Netanyahu să evite o nouă escaladare a conflictului cu Iranul, sugerând că Israelul riscă să rămână fără sprijinul Washingtonului dacă reia ofensiva.

Într-un interviu acordat publicației Axios, Donald Trump a afirmat că i-a transmis personal premierului israelian un mesaj fără echivoc.

„Bibi, trebuie să fii atent, altfel foarte curând vei fi pe cont propriu”, a spus președintele american, potrivit informațiilor publicate luni seară.

Declarația apare într-un moment sensibil al negocierilor dintre Washington și Teheran, administrația americană încercând să transforme actuala încetare a focului într-un acord mai amplu de pace.

Iranul și Israelul au confirmat că au încetat schimburile de lovituri după atacurile lansate în weekend, cele mai importante confruntări directe dintre cele două state de la armistițiul din aprilie.

Totuși, Teheranul a avertizat că va relua atacurile dacă Israelul continuă operațiunile împotriva Hezbollah în Liban. De partea sa, guvernul israelian susține că își rezervă dreptul de a acționa împotriva grupării susținute de Iran.

Potrivit unor surse apropiate negocierilor, Israelul încearcă să obțină garanții că orice acord dintre SUA și Iran nu va limita libertatea armatei israeliene de a lovi ținte Hezbollah în sudul Libanului.

Investitorii urmăresc cu atenție situația din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului a crescut puternic după schimbul de atacuri, iar marți se menține la niveluri ridicate deoarece piețele consideră că armistițiul ar putea fi temporar.

Analiștii citați de Evenimentul Zilei arată că incertitudinea legată de Iran, Hezbollah și Strâmtoarea Ormuz continuă să reprezinte un risc major pentru aprovizionarea globală cu energie.

În timp ce Washingtonul încearcă să mențină dialogul deschis, autoritățile iraniene afirmă că schimburile de mesaje cu SUA au loc într-o atmosferă de „suspiciune extremă”.

În paralel, zborurile de pe Aeroportul Internațional Imam Khomeini din Teheran au fost reluate, unul dintre primele semne de revenire la normalitate după ultimele confruntări.